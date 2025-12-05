Πάτρα: «Πανομοιότυπος ο τρόπος που δρουν. Χτυπήματα και βιντεοσκόπηση»- Ο Νίκος Δελέγκος για την βία μεταξύ ανηλίκων

Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων μέσα σε δύο μόλις ημέρες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Πάτρα, τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά αντίστοιχων συμβάντων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

Το πρώτο επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, έξω από σχολικό συγκρότημα. Όπως κατήγγειλε στην Ασφάλεια Πατρών ο πατέρας ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί δέχθηκε γροθιά στο μάτι από τρεις μαθητές της Β’ Γυμνασίου, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την επίθεση με τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι δράστες προσήχθησαν και συνελήφθησαν, όμως με εντολή της Εισαγγελίας αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε την Πέμπτη στο Γυμνάσιο Βραχνεΐκων, όπου ειδικές περιπολίες της ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικά έσπευσαν στο σημείο μετά από αναφορές ότι μαθητές κρατούσαν αιχμηρά αντικείμενα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σχολείο, η κατάσταση είχε ήδη εκτονωθεί ενώ οι ανήλικοι περιορίστηκαν σε απειλές.

Για τα συνεχόμενα φαινόμενα βίας μίλησε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Νίκος Δελέγκος, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του: «Δυστυχώς, έχουμε περιστατικά βίας από μαθητές. Τα τελευταία και σοβαρά, είναι εκτός σχολικών μονάδων και έχουν γίνει μετά την λήξη των μαθημάτων. Το τελευταίο συμβάν, είναι πανομοιότυπο με ένα προηγούμενο, στον τρόπο που λειτουργούν οι δράστες, δηλαδή χτυπάνε άλλα παιδιά, που μπορεί να είναι συμμαθητές τους ή μικρότερα και με τα κινητά βιντεοσκοπούν αυτά που κάνουν και μετά απειλούν ή αναρτούν τα βίντεο στα social media. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται και πολλαπλασιάζεται η βία».

Επίσης, τόνισε ότι το πρόβλημα είναι πανελλαδικό: «Είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό, το αντιμετωπίζουμε σε όλη τη χώρα, κάνουμε προσπάθειες, συνεργαζόμαστε με πολλούς φορείς και κάνουμε διάφορες δράσεις αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα θέλαμε».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι σχολικές μονάδες έχουν λάβει σαφείς οδηγίες για αυξημένη εποπτεία: «Έχουμε δώσει οδηγίες σε όλες τις σχολικές μονάδες, προκειμένου να εποπτεύονται όλοι οι χώροι, στα διαλείμματα αλλά και πριν και μετά τα μαθήματα, γι’ αυτό και δεν έχουμε εντός σχολικών χώρων τέτοια φαινόμενα».

Ωστόσο, τα περιστατικά που συμβαίνουν εκτός σχολικών ωρών δεν είναι δυνατό να αποτραπούν από την εκπαιδευτική κοινότητα: «Συμβαίνουν, εκτός των σχολείων, απογευματινές ώρες μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε άμεση παρέμβαση. Εκεί αναλαμβάνει η Ασφάλεια και η Εισαγγελία, όπως έγινε και στις τελευταίες περιπτώσεις».

Τέλος, υπογράμμισε ότι παρεμβάσεις γίνονται σε συνεργασία με τους ψυχολόγους στα σχολεία, αλλά τα αποτελέσματα είναι μακροπρόθεσμα: «Υπάρχουν οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, που μαζί με τους ψυχολόγους που υπάρχουν μέσα στα σχολεία, παρεμβαίνουν αλλά αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα».