Δυτική Αχαΐα: Ανήλικη μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας μετά από κατανάλωση αλκοόλ- Δύο συλλήψεις

Συνελήφθη η μητέρα της ανήλικης καθώς και γυναίκα που διοργάνωσε εκδήλωση στην οποία κατανάλωσε αλκοόλ η ανήλικη
Συνελήφθησαν, χθες τα ξημερώματα, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, δυο ημεδαπές γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, χθες τα ξημερώματα, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, ημεδαπή γυναίκα οργάνωσε εκδήλωση στην οικία της (γλέντι) στο οποίο συμμετείχε 17χρονη, η οποία κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, για
την παροχή πρώτων βοηθειών.
Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν την μητέρα της ανήλικης, καθώς και την γυναίκα που διοργάνωσε την εκδήλωση. Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
