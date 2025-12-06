Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Η στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο εν μέσω βροχής και πέφτει πάνω στις μπάρες της Εθνικής Αθηνών - Λαμίας

Η στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο εν ...

Δείτε βίντεο

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου λόγω της κακοκαιρίας στη Μαλακάσα.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 5/12 στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα καθόδου της Εθνικής Οδού στο ύψος της Μαλακάσας όταν οδηγός αυτοκινήτου κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο διέσχισε διαγώνια τις υπόλοιπες λωρίδες της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στην συνέχεια έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο και το λεωφορείο.

Δείτε βίντεο του evima.gr

Ειδήσεις Τώρα

#tags Τροχαίο ατύχημα Μαλακάσα

