Κακοκαιρία Byron: Μεγάλη καταστροφή στα Φάρσαλα - Εκκενώθηκε χωριό, πλημμύρισαν οι ράγες των τρένων

Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα τα προβλήματα από την κακοκαιρία Byron που σφυροκόπησε ολόκληρη τη χώρα

Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα τα προβλήματα από την κακοκαιρία Byron που σφυροκόπησε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα, οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στην Θεσσαλία και συγκεκριμένα στα χωριά και την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ποταμό Ενιπέα ο οποίος υπερχείλισε. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν και στην Αττικής, με ορισμένους δρόμους να παραμένουν κλειστοί. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής – Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Η Τροχαία προχώρησε σε επικαιροποίηση των δρόμων που παραμένουν κλειστοί ή υπάρχουν προβλήματα στην Αττική λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Eιδικότερα, σε ισχύ παραμένουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές διακοπές: Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται εκ νέου μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Λόγω πτώσης βράχων στο 48ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου, στο ρεύμα προς Ανάβυσσο, παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορία

Οδός Περάματος (Νέα Πέραμος): Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Αγίας Τριάδας, στο ρεύμα προς το λιμάνι.

Ιρλανδική διάβαση Λεωφόρου Βραυρώνα: Παραμένει κλειστή στο σημείο της γέφυρας Βρύσης.

Οδός Βραυρώνος: Κλειστή από το ύψος του αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνος έως τη Λεωφόρο Βραυρώνος.

Λεωφόρος Αθηνών: Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.



Οι αρχές συστήνουν στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις παραπάνω περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

Υπερχείλισε ο Ενιπέας – Εκκενώθηκε χωριό, διεκόπη η σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Νωρίς το πρωί ήχησαν μηνύματα 112 για τους κατοίκους της Υπέρειας στην περιφερειακή Ενότητας Λάρισας να εκκενώσουν το οικισμό και να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων, αλλά και για τους κατοίκους των κοινοτήτων Λεύκης, Ορφανών, Φύλλου, Αμπελώνα και Ηλιά του Δήμου Παλαμά να βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα. Στη μέση «κόπηκε» το Ευύδριο Φαρσάλων καθώς, λόγω της υπερχείλισης, απαγορεύτηκε η χρήση της γέφυρας που ενώνει το Μεγάλο Ευύδριο με το Μικρό Ευύδριο. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής είναι ανάστατοι -καθώς η βροχή συνεχίζεται- και επισημαίνουν ότι έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα, όπως ο καθαρισμός της κοίτης του Ενιπέα. Δύσκολη είναι και η κατάσταση που διαμορφώνεται στον Δομοκό και στα χωριά από βρίσκονται στα όρια με τη Λάρισα και την Καρδίτσα καθώς πλημμύρισε ο Ενιπέας και φούσκωσαν ρέματα. Η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου έχει διακοπεί ενώ, έχει διακοπεί και η σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθηνών – Θεσσαλονίκης επειδή οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν καλυφθεί από νερά. Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα, με 280 επιβάτες, παραμένει στον σταθμό Λάρισας Όπως αναφέρει, σε νεότερη ανακοίνωσή της, η Hellenic Train, η σιδηροδρομική σύνδεση στο τμήμα Λάρισας-Παλαιοφάρσαλου αποκαταστάθηκε μερικώς στις 12:31, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πολύωρες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά τα τρένα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, ενώ τα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Νέου Μοναστηρίου και της ευρύτερης περιοχής, της ίδιας περιοχής που είχε υποστεί καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel. Το τοπικό οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί σε πολλά σημεία, έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία και λαμβάνονται μέτρα και από τον δήμο Δομοκού αλλά και από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στην περιοχή υπάρχει ύφεση των καιρικών φαινομένων γεγονός που επιτρέπει την παρέμβαση με μηχανήματα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν λόγω της κακοκαιρίας «BYRON» οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Ειδικότερα οι παραπάνω περιοχές, αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, να κηρυχθούν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν κατά το διάστημα 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025. Η κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις μήνες, δηλαδή έως και 4 Μαρτίου 2026. Σημειώνεται ότι η Δημοτική Ενότητα Μάνδρας και η Δημοτική Ενότητα Βιλίων είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) και παραμένουν στην κατάσταση αυτή, αντίστοιχα, έως την 2η Φεβρουαρίου 2026, και έως την 28η Ιανουαρίου 2026. Όπως τονίζεται σε σχετική απόφαση, σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2026 για τη δημοτική ενότητα Μάνδρας και τις 28 Ιανουαρίου 2026 για τη δημοτική ενότητα Βιλίων δεν αρκεί για τη διαχείριση των συνεπειών από τις νέες καταστροφές που προκλήθηκαν από την εκδήλωση εντόνων καιρικών φαινομένων στις παραπάνω περιοχές, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας μπορεί να επανέλθει με νεότερο αίτημα παράτασης των παραπάνω κηρύξεων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Κακοκαιρία Byron: Αποκλείστηκε χωριό στη Μεσσηνία – Κατέρρευσε ο δρόμος

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας “Byron” από τη Μεσσηνία, αφήνοντας πίσω της σοβαρές ζημιές σε μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον δρόμο που οδηγεί προς τον οικισμό Τσαπί, ο οποίος έχει κοπεί στη μέση από το απόγευμα της Πέμπτης, με αποτέλεσμα οι λίγοι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της περιοχής να παραμένουν αποκλεισμένοι. Το σημείο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνο, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί πλήρως. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, συνεργεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και των Δήμων Πύλου–Νέστορος και Μεσσήνης, εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως κατά μήκος του κεντρικού επαρχιακού άξονα Κορώνης – Μεθώνης, όπου έχουν σημειωθεί μεγάλα προβλήματα από κατολισθήσεις και καθιζήσεις. Ανυπολόγιστες είναι παράλληλα οι ζημιές σε καλλιέργειες της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας, με το αγροτικό δίκτυο να έχει υποστεί σε αρκετά σημεία ολική καταστροφή.