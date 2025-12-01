Χριστούγεννα 2025: Στα ύψη η τιμή του κρέατος - Πού κυμαίνονται αρνί, γαλοπούλα και μοσχάρι

Με το χριστουγεννιάτικο τραπέζι να είναι προ των πυλών, οι καταναλωτές φαίνεται ότι κάνουν ήδη μια έρευνα αγοράς, με τις τιμές να τους προκαλούν πονοκέφαλο.

Τα πιο περιζήτητα κρέατα για το οικογενειακό τραπέζι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά είναι η γαλοπούλα, το αρνί και το μοσχάρι. Οι τιμές και στα τρία έχουν ανέβει, και όπως δήλωσε ένας κρεοπώλης στην τηλεόραση του OPEN δεν αποκλείεται η τιμή τους να ανέβει και άλλο όσοι πλησιάζουν οι ημέρες.

Σήμερα, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Πέρσι τέτοια εποχή το αρνί είχε τιμή 15 ευρώ περίπου, φέτος είναι 18 ευρώ σχεδόν

Η γαλοπούλα έχει ανέβει 1 ευρώ, με την πιο ακριβή γαλοπούλα να φτάνει φέτος τα 13 ευρώ

Το μοσχάρι είναι ήδη στα 20 ευρώ το κιλό, από τα 15 ευρώ.

Η αύξηση είναι ιδιαίτερα ραγδαία στο μοσχάρι, καθώς στα μέσα Νοεμβρίου, πωλούνταν στα 15 με 17 ευρώ.