«Στημένη υπόθεση»: Η δήλωση Παναγόπουλου για τα «αδήλωτα εκατομμύρια»

ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, αναφερόμενος στα νέα ευρήματα για αδήλωτα ποσά που συνδέονται με την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που φέρνει στο φως η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η δήλωση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου:

Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου, πριν καν οι ελεγχόμενοι -όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές.

Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».

Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.

Θα παρουσιάσω στοιχεία γι’ αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες. Αντιθέτως, θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες.

Αδήλωτα ποσά 3,2 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σε έλεγχό της για τον Γιάννη Παναγόπουλο, κατέληξε ότι ο επικεφαλής της ΓΣΕΕ δεν δήλωσε ποσά συνολικού ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι όφειλε να υποβάλει δηλώσεις «πόθεν έσχες» ως πρόεδρος των τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, για τα οποία ελέγχεται για υπεξαίρεση.

Το ως άνω ποσό αφορά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, το χρονικό διάστημα 2020-2025 και δεν αποκλείεται να καταστήσει τον Γ. Παναγόπουλο εκ νέου ύποπτο αυτή τη φορά για ανακριβή δήλωση «πόθεν έσχες» σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριβείς δηλώσεις «πόθεν έσχες» με τη διαφορά να φτάνει το 1,3 εκατομμύριο ευρώ εντόπισε η ανεξάρτητη αρχή και για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς Αννα Στρατινάκη, ενώ στοιχεία για παράβαση του νόμου περί «πόθεν έσχες» προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000-800.000 ευρώ.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει διαβιβάσει τη δικογραφία στον εισαγγελέα, ενώ τα ευρήματα θα διαβάσει και στο ελεγκτικό συνέδριο.