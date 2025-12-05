Αντίστροφη μέτρηση για τις αντιδρομήσεις στο κέντρο της Πάτρας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή των αντιδρομήσεων στο κέντρο της Πάτρας, καθώς το περιφερειακό συμβούλιο ενέκρινε τις απαραίτητες μελέτες για τη σηματοδότηση, τη σήμανση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες.

Η απόφαση ήταν αναγκαία, αφού ορισμένοι δρόμοι -όπως η οδός Κορίνθου- θεωρούνται εθνικού χαρακτήρα και υπάγονται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Ο Δήμος Πατρέων προγραμματίζει την έναρξη των αλλαγών τον Αύγουστο του 2026, όταν η κίνηση είναι μειωμένη, ώστε η μετάβαση στο νέο σύστημα να γίνει ομαλότερα. Παρότι η συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο είχε περισσότερο τυπικό χαρακτήρα, η έγκριση επιβεβαιώνει ότι οι αντιδρομήσεις μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία.

Οι βασικές αλλαγές που προβλέπονται είναι οι εξής:

Αλλαγή κατεύθυνσης στην Κορίνθου και την Κανακάρη, δύο από τους σημαντικότερους δρόμους του κέντρου.

Αντιδρομήσεις στις οδούς Ζαΐμη και Αράτου, που θα αλλάξουν τη ροή της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Αλλαγή φοράς κυκλοφορίας στα τμήματα της Μαιζώνος προς Αγίας Σοφίας που δεν θα πεζοδρομηθούν, ενώ από τη Γούναρη και μετά η κατεύθυνση παραμένει ίδια.

Αντιδρόμηση της Κωνσταντινουπόλεως, ενός από τους βασικούς δρόμους εισόδου στο κέντρο.

Επαναφορά της διπλής κατεύθυνσης στην Αγίας Σοφίας, η οποία αποκτά ξανά τον ρόλο κεντρικού οδικού άξονα στο νέο κυκλοφοριακό σχέδιο.

Οι αντιδρομήσεις αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης για πάνω από δέκα χρόνια, με καθυστερήσεις που οφείλονταν κυρίως σε ζητήματα αρμοδιότητας και νομιμότητας. Με την επίλυση των θεσμικών εμποδίων, το σχέδιο μπαίνει πλέον σε φάση υλοποίησης, φέρνοντας σημαντικές και μόνιμες αλλαγές στην καθημερινή μετακίνηση στο κέντρο της Πάτρας.