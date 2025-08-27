Πάτρα: Τελευταίο καλοκαίρι πριν τις αντιδρομήσεις- Η αλλαγή στον κυκλοφοριακό χάρτη της πόλης- Τι αλλάζει το 2026

Το καλοκαίρι του 2026, η Πάτρα θα αλλάξει τον χάρτη της κυκλοφορίας της, καθώς η δημοτική αρχή προγραμματίζει την υλοποίηση των αντιδρομήσεων σε βασικούς δρόμους της πόλης.

Το έργο, που αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές και πιθανή κυκλοφοριακή αναστάτωση, θα εφαρμοστεί σε περίοδο μειωμένης κίνησης, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση και η προσαρμογή των οδηγών, όπως αναφέρει στο thebest.gr η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου.

«Το έργο αυτό, έχει, πρώτον, τη φάση της διοικητικής έγκρισης και δεύτερον, τη φάση του τεχνικού έργου δηλαδή της υλοποίησης και για να πάμε σε αυτό το βήμα, προαπαιτούμενο είναι η διοικητική έγκριση. Άρα, θα πρέπει να ακολουθήσουν οι διαδικασίες προμήθειας και τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών στο κομμάτι της αντιδρόμησης Μαιζώνος, Κωνσταντινουπόλεως, Αράτου, Ζαϊμη που δεν ήταν στην πρώτη μελέτη και κρίθηκε αναγκαία στη συνέχεια και επίσης να προμηθευτούμε την οριζόντια σήμανση και να γίνει η τοποθέτησή της. Επειδή το έργο το αντιδρομήσεων, αναμένεται να φέρει μεγάλη κυκλοφοριακή αναστάτωση στην πόλη, η σκέψη είναι να γίνει η υλοποίησή της, σε μια περίοδο που η κυκλοφορία στην πόλη θα είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλή, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα και η μεταβολή. Γι’ αυτό λέμε ότι θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι γιατί υπολογίζουμε ότι μέχρι τότε θα έχει υλοποιηθεί το τεχνικό έργο. Έχουμε ολοκληρώσει την διοικητική αλλά ακόμα δεν έχει πάρει ΦΕΚ και έγκριση. Πιστεύαμε ότι θα γίνονταν φέτος το καλοκαίρι αλλά προέκυψε το ζήτημα σε ποιον ανήκει το κομμάτι της Κορίνθου, από Αγίας Σοφίας μέχρι Γούναρη, ωστόσο μετά τις ταυτόχρονες αποφάσεις που πήραν Δήμος και Περιφέρειας για το ζήτημα αυτό, δεν έχει αλλάξει κάτι, οι αντιδρομήσεις θα γίνουν το καλοκαίρι του 2026».

Αυτές είναι οι αντιδρομήσεις που θα γίνουν, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Μάιο του 2025:

* Αντιδρόμηση της Κορίνθου στο τμήμα της από την Ελ. Βενιζέλου έως τη Γούναρη. Θα λειτουργεί πλέον ως μονόδρομος, με κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων από τη Γούναρη στην Ελ. Βενιζέλου.

* Αντιδρόμηση της Ναυαρίνου από τη Β. Ηπείρου έως την Παπαφλέσσα. Θα λειτουργεί ως μονόδρομος, με κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων από τη Β. Ηπείρου στην Παπαφλέσσα.

* Αντιδρόμηση της Κανακάρη από την Παπαφλέσσα έως την Αγίας Σοφίας. Θα λειτουργεί ως μονόδρομος, με κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων από την Παπαφλέσσα στην Αγίας Σοφίας.

* Αμφιδρόμηση της Αγίας Σοφίας, από την Κορίνθου έως την Ελ. Στρατιώτου.

* Αντιδρόμηση της Αράτου από την Ανδρούτσου έως την Αγ. Ανδρέου. Θα λειτουργεί ως μονόδρομος, με κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων από την Ανδρούτσου στην Αγ. Ανδρέου.

* Αντιδρόμηση της Ζαΐμη από την Ανδρούτσου έως την Αγ. Ανδρέου. Θα λειτουργεί ως μονόδρομος, με κατεύθυνση κίνηση των οχημάτων από την Αγ. Ανδρέου στην Ανδρούτσου.

* Αντιδρόμηση της Μαιζώνος από την Αράτου έως την Καρόλου. Θα λειτουργεί ως μονόδρομος, με κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων από την Αράτου στην Καρόλου.

* Αντιδρόμηση της Κωνσταντινουπόλεως από την Καρόλου έως την Αγ. Σοφίας. Θα λειτουργεί ως μονόδρομος, με κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων από την Καρόλου στην Αγ. Σοφίας.

* Mονοδρόμηση της Ανδρούτσου από τη Σατωβριάνδου έως την Αράτου. Θα λειτουργεί ως μονόδρομος, με κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων από τη Σατωβριάνδου στη Ζαΐμη.

* Αντιδρόμηση της Ανδρούτσου από τη Ζαΐμη έως την Αράτου. Θα λειτουργεί ως μονόδρομος, με κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων από τη Ζαΐμη στην Αράτου.