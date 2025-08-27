Κόγκας: «Επιτακτική η ανάγκη για άμεση επαναχρησιμοποίηση του 409»

Μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» αλλά και τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στην Αχαΐα, τα εφημερεύοντα ιατρεία του νοσοκομείου του Ρίου βρέθηκαν σε υπερφόρτωση.

«Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση επαναχρησιμοποίηση του «409» Στρατιωτικού Νοσοκομείου, η οποία πλέον κρίνεται επιτακτική», λέει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Αχαΐας Απόστολος Κόγκας.

«Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του «409» Στρατιωτικού Νοσοκομείου, καθώς η πόλη μας έχει ανάγκη από περαιτέρω υγειονομική περίθαλψη. Οι υποδομές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ΤΟΜΥ, προκειμένου να αποσυμφορήσουν τα νοσοκομεία της περιοχής, ή να μεταφερθούν εκεί ορισμένες ειδικότητες από το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, το οποίο αντιμετωπίζει έλλειψη αιθουσών. Ζητάμε να αξιοποιηθούν οι κτιριακές υποδομές του «409» τόσο για τις υγειονομικές ανάγκες της πόλης όσο και για τις ανάγκες του στρατού. Στο Μεσολόγγι λειτουργεί το Κέντρο Παρουσιάσεως, όπου κάθε φορά εξετάζονται περίπου 300 οπλίτες, οι οποίοι αναγκάζονται να ταξιδεύουν στην Αθήνα για τις ιατρικές τους εξετάσεις. Η χρήση των εγκαταστάσεων στην Πάτρα θα εξοικονομούσε χρόνο και χρήματα, μειώνοντας παράλληλα την ταλαιπωρία. Προτείνουμε να δοθεί στο στρατό χώρος για τέσσερις ειδικότητες, ενώ το υπόλοιπο νοσοκομείο να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της υγειονομικής περίθαλψης της περιοχής. Οι προτάσεις μας είναι σαφείς και συγκεκριμένες» αναφέρει ο κ. Κόγκας.

Το πρώην Στρατιωτικό Νοσοκομείο «409», στην περιοχή των Συνόρων για περισσότερες από τρεις δεκαετίες πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Από τον Απρίλιο του 2017, όταν και έκλεισε οριστικά, το κτίριο έχει αφεθεί στη μοίρα του και έχει γίνει στόχος ομάδων που εισβάλλουν στον χώρο και λεηλατούν ό,τι μπορούν να αφαιρέσουν.

Οι λύσεις που φέρονται να εξετάζονται, αφορούν από την κατεδάφισή του έως την επαναχρησιμοποίηση του κτιρίου από ιδιώτη για εμπορική χρήση, με το χρονικό περιθώριο για τις οριστικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του κτιρίου περιορίζεται σε περίπου τέσσερις μήνες.