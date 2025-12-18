LIVE- Πεδίο μάχης μεταξύ αγροτών και αστυνομίας οι Βρυξέλλες: Φωτιές και δακρυγόνα έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιo

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με την κατάσταση να παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Στους δρόμους επικρατεί χάος, με φωτιές, καπνούς και καμένα αντικείμενα, καθώς διαδηλωτές βάζουν φωτιά σε ό,τι βρίσκουν μπροστά τους και συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Δακρυγόνα και ρίψεις νερού έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, στο κέντρο των Βρυξελλών , ξέσπασαν νωρίτερα κατά την κινητοποίηση χιλιάδων αγροτών από 27 κράτη-μέλη, με αφορμή της Σύνοδο Κορυφής.

Οι αγρότες ζητούν αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία θέλουν να διατηρηθεί με επαρκή χρηματοδότηση, μεγαλύτερη ομοιομορφία και απλούστευση των κανονισμών. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Εκατοντάδες τρακτέρ, περίπου 7.000 αγρότες από 40 οργανώσεις έχουν κατακλύσει τους δρόμους της βελγικής πρωτεύουσας. Οι αγρότες βρίσκονται ακόμα και μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας παραταχθεί με τρακτέρ περιμετρικά του χώρου. Μάλιστα, στη μέση των επεισοδίων βρέθηκε νωρίτερα και το χριστουγεννιάτικο δέντρο που βρισκόταν έξω από το κτίριο, και το οποίο έγινε παρανάλωμα, ενώ και καμένα πατίνια, δέντρα και άλλα αντικείμενα είναι διάσπαρτα στον χώρο.

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η διατήρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία «χρειάζεται ομοιομορφία και επαρκή χρηματοδότηση», καθώς και η αντίθεσή τους στη συμφωνία με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), την οποία θεωρούν «ιστορικό λάθος και επιζήμια». Επίσης, οι αγρότες ζητούν επίσης «απλούστευση κανονισμών, καλύτερη ασφάλεια δικαίου και δυνατότητα ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις της παραγωγής». Τέλος, σημειώνεται πως μέρος των αιτημάτων των αγροτών αφορά και τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι ζητούν στήριξη στο κόστος παραγωγής.

Αιφνιδίασαν τις βελγικές Αρχές

Αν και οι κινητοποιήσεις ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, οι αγρότες έφτασαν στη βελγική πρωτεύουσα τη νύχτα αιφνιδιάζοντας τις Αρχές.

Τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο των Βρυξελλών είναι πρωτόγνωρα, καθώς ταυτόχρονα διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής με την παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι και συζητείται η χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Διαμαρτύρονται κατά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το «μπλοκ» της Mercosur, δηλαδή Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Ανησυχούν ότι η συμφωνία θα προκαλέσει αθέμιτο ανταγωνισμό.

Γαλλία και Ιταλία είναι αντίθετες στη συμφωνία, και έχουν απαιτήσει πρόσθετα μέτρα για την προστασία των αγροτών τους.

Σε μια προσπάθεια να βρουν κοινό έδαφος, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συναντήθηκαν με εκπροσώπους των αγροτών. Η συμφωνία βρίσκεται ακόμα στον «αέρα», με την Φον ντερ Λάιεν να ελπίζει ότι θα υπογραφεί το Σάββατο, στη Βραζιλία.

«Πρόκειται για μια αγορά με 700 εκατομμύρια καταναλωτές, χώρες με παρόμοια νοοτροπία που επιθυμούν το ελεύθερο εμπόριο στη Μερκοσούρ, οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό να λάβουμε το πράσινο φως, δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.