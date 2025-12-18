Βρυξέλλες: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομίας

Σημειώνεται ότι οι Βρυξέλλες βρίσκονται από το πρωί υπό τον «κλοιό» χιλιάδων τρακτέρ, καθώς αγρότες από αρκετά κράτη-μέλη της Ε.Ε. διαμαρτύρονται για τη συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur), αλλά και για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αν και τα εν λόγω θέματα δεν αναμένεται να συζητηθούν εκτενώς κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, γίνεται εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, ενώ η αστυνομία προχωρά και σε ρίψη νερού, μετά από ρίψη αντικειμένων και πετρών από τους διαδηλωτές.

Σοβαρά επεισόδια λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου αγρότες συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Des tensions éclatent sur la place du Luxembourg à <a href="https://twitter.com/hashtag/Bruxelles?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bruxelles</a> devant le Parlement Européen.<a href="https://twitter.com/hashtag/Agriculteurs?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Agriculteurs</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Brussel?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Brussel</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Brussels?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Brussels</a> <a href="https://t.co/JQJwmzLU3J">pic.twitter.com/JQJwmzLU3J</a></p>— Luc Auffret (@LucAuffret) <a href="https://twitter.com/LucAuffret/status/2001595887509000454?ref_src=twsrc%5Etfw">December 18, 2025</a></blockquote>

«Εκρηκτική» η κατάσταση

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι αγρότες έχουν φτάσει ακριβώς μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας παραταχθεί με τρακτέρ περιμετρικά του χώρου. Σύμφωνα με την περιγραφή, στο σημείο έχει καεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο που βρισκόταν έξω από το κτίριο, ενώ καμένα πατίνια, δέντρα και άλλα αντικείμενα είναι διάσπαρτα στον χώρο από νωρίς το πρωί.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται «εκρηκτική», με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική λόγω των δακρυγόνων. Οι αγρότες, που πετούν πατάτες και άλλα αγροτικά προϊόντα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, παραμένουν στο σημείο και δεν αποχωρούν, παρά τις επανειλημμένες επιχειρήσεις απώθησης.

Οπως αναφέρθηκε, οι διαδηλωτές δεν επετράπη να προσεγγίσουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής, ωστόσο έφτασαν όσο πιο κοντά ήταν δυνατόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η παρουσία των τρακτέρ δημιουργεί ουσιαστικά μια «ασπίδα» μπροστά στο κτίριο, με την είσοδο να επιτρέπεται μόνο σε άτομα με διαπίστευση.

Αιφνιδιάστηκαν οι αρχές

Η άφιξη των αγροτών αιφνιδίασε τις αστυνομικές αρχές, καθώς το επίσημο κάλεσμα των κινητοποιήσεων ήταν για τις 11 το πρωί, ωστόσο μεγάλος αριθμός διαδηλωτών έφτασε ήδη από το προηγούμενο βράδυ.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι δεν θα κινηθούν με τρακτέρ, γεγονός που αποδείχθηκε αντιπερισπασμός, καθώς τελικά μετακινήθηκαν μαζικά και περικύκλωσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από το σημείο, υπήρξε αρχικά ανοχή και συνεννόηση ώστε οι αγρότες να φτάσουν περιμετρικά στο κτίριο, με την προϋπόθεση ότι η διαδήλωση θα είναι ειρηνική. Ωστόσο, η εικόνα που διαμορφώθηκε δεν είχε προβλεφθεί, με τις συγκρούσεις να κλιμακώνονται.