Στο επίκεντρο ο σχολικός εκφοβισμός σε ημερίδα του Ιδρύματος Α. Παπανδρέου και του Πανεπιστημίου Πατρών

Με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και θεσμικών παραγόντων, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα του Ιδρύματος Ανδρέας Παπανδρέου και του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό και τη βία στην εκπαίδευση, αναδεικνύοντας το φαινόμενο ως σύνθετο κοινωνικό ζήτημα και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δημοκρατικά σχολεία, σύγχρονες παιδαγωγικές παρεμβάσεις και ολοκληρωμένες πολιτικές πρόληψης.

"Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με θέμα: «Εκφοβισμός και βία στην Εκπαίδευση: Πολιτικές, Θεσμοί και Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις».

Στο πλαίσιο της ημερίδας τοποθετήθηκαν διακεκριμένοι εισηγητές της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως η κ. Ευγενία Αρβανίτη, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, και ο κ. Γιώργος Νικολάου, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στη συνέχεια, η Δρ. Αθανασία Μπαλωμένου, Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, η Δρ. Ζωή Καρανικόλα, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και η Δρ. Χαρά Πίτσου, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τέλος, ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής Πληροφορικής του MIT Media Lab και Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Στο σύνολό τους, ανέδειξαν με ουσιαστικό τρόπο τη σύνθετη διάσταση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, εστιάζοντας τόσο στις πολιτικές πρόληψης όσο και στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις απέναντι στο νοσηρό φαινόμενο της βίας στην εκπαίδευση.

Κατά την εξέλιξη των θεματικών ενοτήτων παρουσιάστηκαν ερευνητικά δεδομένα και αναλύσεις που ανέδειξαν το φαινόμενο της σχολικής βίας όχι ως ένα μεμονωμένο πειθαρχικό ζήτημα, αλλά ως κοινωνικό φαινόμενο με βαθιές ρίζες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και στη δυναμική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου, που συχνά εντείνουν και μετασχηματίζουν τις μορφές βίας και αποκλεισμού μέσα και έξω από το σχολείο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Μπούρας σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι τεχνολογικό, αλλά υπηρετεί τον ανθρωπισμό, και ανακοίνωσε τη λειτουργία του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας για την αντιμετώπιση της βίας και την προστασία ανηλίκων.

Κατά το κλείσιμο της ημερίδας, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Α. Παπανδρέου συνεχάρη τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και ερευνητές για το πλούσιο εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο και τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις τους.

Ιδιαίτερα τόνισε την ανάγκη για σχολεία με διαφορετική φιλοσοφία. Σχολεία που διαμορφώνουν δημοκρατική παιδεία. Σχολεία που καλλιεργούν ενεργούς πολίτες και όχι παθητικούς θεατές. Σχολεία όπου βιώνουν και έμπρακτα μαθαίνουν οι νέοι να συζητούν, να διαφωνούν με επιχειρήματα και συλλογικά, τεκμηριωμένα, επιστημονικά, να αναζητούν προσεγγίσεις για κοινές λύσεις που εδράζονται στον αλληλοσεβασμό και την αξιοποίηση της διαφορετικότητας του κάθε ατόμου, αντί της δαιμονοποίησης, του αυταρχισμού και του εκφοβισμού.

Σχολεία του σήμερα και του μέλλοντος, τα οποία, πέραν του να προετοιμάζουν για επαγγέλματα που ίσως δεν υπάρξουν, να διαμορφώνουν πολίτες που μπορούν να λειτουργούν συλλογικά, ισχυροποιώντας τη δημοκρατική τους συνείδηση, το αίσθημα ευθύνης και αυτοδέσμευσης.

Ο Γιώργος Παπανδρέου, ολοκλήρωσε την παρέμβασή του δίνοντας έμφαση σε ένα σχολείο οραματικό, αλλά πρωτίστως ρεαλιστικό για τις σημερινές εποχές, που καλλιεργεί κριτικά σκεπτόμενους νέους, ικανούς να πραγματώνουν τα όνειρά τους μέσα από τη συνεκτική, δημοκρατική και συλλογική τους λειτουργία, πρωτοβουλία και δράση" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.