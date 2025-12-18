Back to Top
Αγρίνιο: Τραυματισμός 5χρονου σε νηπιαγωγείο- Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο

Το παιδί τραυματίστηκε από πτώση αντικειμένου

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε τραυματισμένο, χθες το πρωί, ένα πεντάχρονο παιδί από νηπιαγωγείο χωριού της περιοχής.

Το ανήλικο, φερεται να τραυματίστηκε όταν αντικείμενο έπεσε και το χτύπησε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Ακολούθως, οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν με ίδια μέσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να κριθεί αναγκαία η παραμονή του για περαιτέρω νοσηλεία.

