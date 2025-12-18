Η Ελλάδα παρέλαβε τη φρεγάτα «Κίμων»- «Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις»

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την υπογραφή των συμβάσεων, το Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12) την πρώτη γαλλική φρεγάτα FDI, την F-601 «Κίμων».

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας πραγματοποιήθηκε στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας, με την παρουσία του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Δένδιας επισήμανε πως: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας για τη θερμή υποδοχή. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμη απόδειξη της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη στρατηγική μας σχέση. Σήμερα δεν παραλαμβάνουμε απλά ένα εξαιρετικό πλοίο, αλλά σηματοδοτούμε μια νέα εποχή. Η φρεγάτα “Κίμων” αποτελεί την αρχή για την ένταξη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ατζέντα του “Ελλάδα 2030”. Ευχαριστώ τη γαλλική κυβέρνηση και τη Naval Group».

«Αποδίδουμε τιμή σε όσους εργάστηκαν και μεγάλη τιμή στην Ελλάδα που αποφάσισε να αποκτήσει ένα πλοίο γαλλικής τεχνογνωσίας» ανέφερε από την πλευρά της η Γαλλίδα υπουργός Αμυνας, Κατρίν Βοτρίν.

Λίγες μέρες μετά, το πλοίο θα μεταβεί στη Βρέστη για να παραλάβει τον οπλισμό του και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα βρίσκεται στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στις αρχές του 2026.

Στην τελετή, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν η Γαλλίδα υπουργός Αμυνας Κατρίν Βοτρίν, ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας Π.Ν., ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο πρώην υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιος Ντόκος, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ και διοικητής του Αγίου Ορους Αλκιβιάδης Στεφανής, ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, ο υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, η πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα Λοράνς Αουέρ, ο πρόεδρος της Naval Group Πιερ Ερίκ Πομελέ, επίτιμοι αρχηγοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Στόλου, ο πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ Αναστάσιος Ροζολής, ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο αγιασμός τελέστηκε χοροστατούντος του μητροπολίτη Γαλλίας Δημήτριου.

Μητσοτάκης: Μια στιγμή που κάνει όλους τους Έλληνες υπερήφανους

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής σημείωσε ότι «η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η εθνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, τη φρεγάτα “Κίμων”».

«Είναι, νομίζω, μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η Ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα “Κίμων” είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας

Σχεδιασμένη για πρώτης κατηγορίας ναυτικά με στόχο τη διασφάλιση της κυριαρχίας τους, το FDI, όπως γράφει η ΕΡΤ, είναι ένα πλοίο έτοιμο για μάχη ικανό να χειριστεί τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές. Ένα πολυδύναμο και ανθεκτικό σκάφος ανοικτής θάλασσας θα επιτρέψει στο Πολεμικό Ναυτικό να διασφαλίσει τη ναυτική υπεροχή του στην Ανατολική Μεσόγειο χάρη στις υψηλού επιπέδου δυνατότητές του σε όλους τους τομείς της ναυτικής μάχης: αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιπλοϊκή και επίδειξης ισχύος με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται επίσης από τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στο ραντάρ, το σόναρ και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Οι FDI προστατεύονται επίσης εγγενώς από την απειλή στον κυβερνοχώρο, με μια πλεονάζουσα αρχιτεκτονική πληροφορικής που βασίζεται σε δύο κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν, με εικονικά διαμορφωμένο τρόπο, μεγάλο ποσοστό του λογισμικού του πλοίου.

Ισχυρά οπλισμένο (αντιαεροπορικοί πύραυλοι MBDA Exocet MM40 B3c και Aster, σύστημα RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβολικό), το FDI για το Πολεμικό Ναυτικό επιβιβάζει ταυτόχρονα ελικόπτερο καθώς και χωρητικότητα για μη-επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV). Επωφελείται επίσης από την τεχνογνωσία της Thales,της MBDA και όλων των άλλων συνεργατών και υπεργολάβων του προγράμματος.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group