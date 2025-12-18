Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας για την επίθεση του Νίκου Παππά κατά δημοσιογράφου

Επιβεβαιώνει την επίθεση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, αυτόπτης μάρτυρας και συγκεκριμένα η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου με ανάρτησή της στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

To περιστατικό συνέβη σε μπαρ στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα, όπου ο πρώην επαγγελματίας μπασκετμπολίστας και νυν ευρωβουλευτής επιτέθηκε στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο. Η αντίδραση της Κουμουνδούρου ήταν άμεση καθώς αποφάσισε την απομάκρυνση του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανάρτηση της Κικής Τσιλιγγερίδου:

«Στο Στρασβούργο αυτές τις μέρες, όπως σχεδόν σε κάθε ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητιούνται και τίθενται προς ψήφιση θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις ελευθερίες, και το μέλλον μας: Τα ηλεκτρικά δίκτυα, η οικονομικά προσιτή στέγαση και η αυτοκινητοβιομηχανία, η αμυντική κινητικότητα και ετοιμότητα, η πρόσβαση στην άμβλωση, τα πρόσθετα μέτρα προστασίας των γεωργικών προϊόντων στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Είναι εξαιρετικά υποτιμητικό -και ντροπιαστικό- για την Ελλάδα να πρέπει σε κάθε σύνθεση της ελληνικής ευρωομάδας να ασχολούμαστε με ποινικές συμπεριφορές.

Στο περιστατικό που περιγράφεται, ήμουν παρούσα και μάρτυρας – και ήταν σοκαριστικό και τρομακτικό. Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο.

Είναι καιρός τα πολιτικά κόμματα να αρχίσουν να φροντίζουν τη σύνθεση των ψηφοδελτίων τους με μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης.»