Πάτρα: Σοβαρή καταγγελία για κακοποίηση 13χρονου – Έρευνα από τη Δίωξη Εγκλημάτων

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αφορά ανήλικο ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές στην Πάτρα, μετά από καταγγελία μητέρας για όσα φέρεται να συνέβαιναν κατά τις επισκέψεις του 13χρονου γιου της στο σπίτι του πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής η «Νύχτα Αποκαλύψεων», το παιδί ζει με τη μητέρα του, η οποία έχει την επιμέλεια, ενώ επισκεπτόταν τον πατέρα του, ο οποίος διαμένει με τη νέα του σύντροφο. Τίποτα, ωστόσο, δεν προμήνυε όσα, όπως καταγγέλλεται, εκτυλίσσονταν κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων.

Η μητέρα άρχισε να ανησυχεί όταν παρατήρησε αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού της, όπως έντονη εσωστρέφεια και ανεξήγητες αντιδράσεις. Οι υποψίες της ενισχύθηκαν μετά από εύρημα που, όπως αναφέρει, την οδήγησε άμεσα στις αρχές.

Στην καταγγελία της υποστηρίζει ότι η σύντροφος του πρώην συζύγου της φέρεται να διατηρούσε στο κινητό της τηλέφωνο βίντεο με ακατάλληλο περιεχόμενο, στο οποίο εμφανίζεται ο 13χρονος. Η υπόθεση καταγγέλθηκε άμεσα και έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές χειρίζονται την υπόθεση με τη δέουσα προσοχή, λόγω της ευαίσθητης φύσης της και της εμπλοκής ανηλίκου.

Το πρωί της Δευτέρας, 17 Φεβρουαρίου 2025 μετά από έρευνα των αρχών, αστυνομικοί συλλαμβάνουν τη 41χρονη σύντροφο του πατέρα. Σε βάρος της σχηματίζεται κακουργηματική δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκου και ηθική αυτουργία σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η γυναίκα οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει και ο πατέρας του παιδιού. Σε βάρος του σχηματίζεται επίσης κακουργηματική δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, ενδοοικογενειακή βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης, η σύντροφός του φέρεται να τον προέτρεπε να ασκεί σωματική βία και να προβαίνει σε πράξεις σε βάρος του ίδιου

του παιδιού του.

Δύο βίντεο. Καταγεγραμμένα, σύμφωνα με την έρευνα, μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν ο πατέρας και η 41χρονη σύντροφός του. Βίντεο που, όπως καταγγέλλεται, στάλθηκαν ακόμη και στον ίδιο τον ανήλικο μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Σε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί κατασχέτουν κινητό τηλέφωνο που περιέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας. Παράλληλα, διερευνάται εάν το υλικό αυτό έχει διαμοιραστεί μέσω κοινωνικών δικτύων ή άλλων πλατφορμών. Τα ψηφιακά πειστήρια έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο 13χρονος εξετάζεται από παιδοψυχολόγο. Για να καταγραφεί τι ακριβώς συνέβη. Και κυρίως, για να αποτυπωθεί το τραύμα που αφήνει μια τέτοια εμπειρία σε ένα παιδί. Οι ευθύνες αναζητούνται, το παιδί δεν μπορεί να ξεχάσει.. Και πίσω από τις δικογραφίες, πίσω από τις κατηγορίες, υπάρχει ένα παιδί 13 ετών. Και ένα σπίτι που δεν έπρεπε ποτέ να γίνει τόπος φρίκης.