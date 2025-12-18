Φορολοταρία Χριστουγέννων: Κέρδη έως 100.000 ευρώ σε 12 τυχερούς - Πότε η mega κλήρωση

Χρηματικά έπαθλα που φτάνουν τις 100.000 ευρώ θα διεκδικήσουν δώδεκα τυχεροί φορολογούμενοι στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη κλήρωση της ΑΑΔΕ.

Συνολικά, το ποσό που θα διανεμηθεί αγγίζει τα 1,2 εκατ. ευρώ.

Η ειδική φορολοταρία του Δεκεμβρίου 2025 αναμένεται να διεξαχθεί μέσα στις τελευταίες ημέρες του έτους και, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, θα πραγματοποιηθεί επιπλέον της καθιερωμένης μηνιαίας κλήρωσης.

Κατά την εορταστική διαδικασία, θα αναδειχθούν δώδεκα (12) νικητές, με τον καθένα να λαμβάνει έπαθλο ύψους 100.000 ευρώ.

Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν λαχνοί που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, θα συμπεριληφθούν και λαχνοί αξίας 1.000 ευρώ που αντιστοιχούν σε αδιάθετα ποσά προηγούμενων κληρώσεων.

Πώς υπολογίζονται οι λαχνοί

Η συμμετοχή βασίζεται στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (κάρτες, e-banking κ.λπ.) και οι λαχνοί κατανέμονται ως εξής:

Κάθε 1 ευρώ ηλεκτρονικής δαπάνης ισοδυναμεί με έναν λαχνό.

Όταν οι ηλεκτρονικές αγορές ξεπερνούν το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, ο αριθμός των λαχνών διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται ή τετραπλασιάζεται αντίστοιχα.

Φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα έως 1.000 ευρώ, καθώς και όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, λαμβάνουν αυτόματα διπλούς λαχνούς για κάθε ευρώ δαπάνης, χωρίς πρόσθετα μπόνους.

Για κάθε προστατευόμενο παιδί, οι λαχνοί αυξάνονται κατά 50%, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση.

Όσοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από 60.000 ευρώ και άνω συμμετέχουν με έναν λαχνό ανά ευρώ δαπάνης, χωρίς προσαυξήσεις.

Ποιοι δεν συμμετέχουν

Φορολογούμενοι που έχουν κερδίσει συνολικά έπαθλα αξίας 5.000 ευρώ ή περισσότερο σε μηνιαίες κληρώσεις, αποκλείονται από τις υπόλοιπες μηνιαίες κληρώσεις του ίδιου έτους.

Όσοι έχουν κερδίσει 50.000 ευρώ σε μηνιαία φορολοταρία δεν δικαιούνται συμμετοχής στη χριστουγεννιάτικη κλήρωση του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Η εορταστική φορολοταρία δίνει στους πολίτες μια επιπλέον δυνατότητα διεκδίκησης σημαντικών χρηματικών ποσών, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών στην καθημερινότητα.

Πού θα δείτε τα αποτελέσματα

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ (aade.gr), αλλά και με προσωπικό μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE, καθώς και μέσω email.

Στην ίδια πλατφόρμα είναι διαθέσιμα και τα στοιχεία των λαχνών που έχουν κερδίσει σε προηγούμενες φορολοταρίες που διοργάνωσαν η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών.

Τα κερδισμένα ποσά θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στο myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία». Όσοι δεν έχουν καταχωρίσει λογαριασμό πληρωμών, θα διαθέτουν προθεσμία τριών μηνών για να το κάνουν και να εισπράξουν το έπαθλό τους.