σπιράλ: Χυδαίες επιθέσεις Αντιδημάρχων όταν αποκαλύψαμε την αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΠ και την δυσαρμονία με τη θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η αποκάλυψη της αντιπολίτευσης για αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΠ, με το σπιράλ να καταγγέλλει χυδαίες προσωπικές επιθέσεις, φίμωση και εκφοβισμό από Αντιδημάρχους της δημοτικής αρχής, κάνοντας λόγο για δυσαρμονία ανάμεσα στις διακηρυγμένες θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης και στις αποφάσεις που λαμβάνονται στον Δήμο Πατρέων.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: "Η ΔΕΥΑΠ αυξάνει τα τιμολόγια του νερού των Πατρινών. Η αντιπολίτευση το αποκάλυψε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Δεν άρεσε η αποκάλυψη στην δημοτική αρχή, προτιμούσαν την συγκάλυψη, να περάσει η απόφαση στα σιωπηλά. Όταν ο Πέτρος Ψωμάς ανέδειξε την προσπάθεια αποσιώπησης και τις εμφατικές αντιφάσεις μεταξύ Λαϊκής Συσπείρωσης πανελλαδικά και του τοπικού της παραρτήματος στην Πάτρα, οι αντιδήμαρχοι θύμωσαν. Και οργίασαν. Με ανακρίβειες, προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις, με μηνύσιμες αναφορές πολιτικού θράσους, με το γνωστό πλέον κλείσιμο μικροφώνου στον επικεφαλής του σπιράλ.

Αλήθεια, τι λέει η Λαϊκή Συσπείρωση για τα τιμολόγια του νερού;

Καταγγέλλει τις αυξήσεις ως «αίσχος» και «έγκλημα», τονίζοντας πως επιβαρύνουν δυσανάλογα τους πολίτες.

Ζητά την άμεση αναστολή των αυξήσεων που αποφασίζονται από τις ΔΕΥΑ.

Υποστηρίζει ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπίας.

Θεωρεί πως οι αυξήσεις πλήττουν άμεσα την τσέπη του λαού, ειδικά σε περίοδο ακρίβειας.

Βλέπει τις αυξήσεις σαν μία απόφαση που στηρίζεται σε λογικές εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του νερού, επιρρίπτει ευθύνες στις δημοτικές αρχές και διεκδικεί την ανατροπή τους.

Τι έκανε η ΔΕΥΑΠ στην Πάτρα, με δημοτική αρχή Πελετίδη;

Πήγε κόντρα στις θεωρητικές αρχές της. Έκανε αυξήσεις. Γενναίες μάλιστα. Τις βάφτισε, βέβαια, «καταργήσεις εκπτώσεων» για να μην ακουστεί βαριά η αλλαγή πολιτικής. Λες και δεν θα το νιώσουν οι Πατρινοί όταν φτάσουν οι λογαριασμοί στα σπίτια τους. Το σπιράλ καλωσορίζει τη Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Πατρέων στην πραγματικότητα. Τους ενόχλησε αυτό το καλωσόρισμα. Ακολούθησαν χυδαίες ομαδικές επιθέσεις εναντίον του επικεφαλής του σπιράλ, φίμωμα, στοχοποίηση και αδιανόητος εκφοβισμός: «Έχετε το δάχτυλό σας στην σκανδάλη του όπλου που πυροβολεί το λαό» είπε, επί λέξει, Αντιδήμαρχος ο οποίος και καταλόγισε «πολιτικό θράσος» στον Πέτρο Ψωμά που τόλμησε να αρθρώσει την άλλη άποψη.

«Ξέρετε τι είναι πολιτικό θράσος, κύριοι Αντιδήμαρχοι;» αντέταξε ο επικεφαλής του σπιράλ. Είναι:

να διοικείς τον Δήμο Πατρέων επί έντεκα χρόνια και να εξακολουθείς να χρωστάς στη ΔΕΥΑΠ ποσό της τάξης των 1,9 εκατομμυρίων ευρώ.

να κάνεις αυξήσεις και να το κρύβεις -άλλα να λες στη θεωρία ως παράταξη και άλλα να κάνεις στην πράξη.

να αρνείσαι να έρθει το θέμα της ΔΕΥΑΠ στο δημοτικό συμβούλιο (όπως ζητούν όλες οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις), ενώ φέρνεις άλλα ανούσια και άσχετα με τον δήμο θέματα, κατ’ εξακολούθηση.

να επιτίθεσαι σκαιά σε μέλος της επιτροπής ως Πρόεδρός της και να αρνείσαι το δικαίωμά του να απαντήσει.

να κλείνεις το μικρόφωνο, να στερείς το λόγο και να φιμώνεις συστηματικά πάντα τα ίδια πρόσωπα, αυτά που εκφράζουν μη αρεστό αντιπολιτευτικό λόγο»".