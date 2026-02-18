Νέοι προοδευτικοί πολίτες της Αχαΐας δηλώνουν «παρών» στο κάλεσμα Τσίπρα

Με δημόσια ανακοίνωσή τους, νέοι και ενεργοί προοδευτικοί πολίτες της Αχαΐας δηλώνουν το «παρών» στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα για μια προοδευτική πολιτική κατεύθυνση, ενώ παράλληλα εκφράζουν την έντονη ανησυχία και αντίδρασή τους απέναντι σε ζητήματα όπως η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η κατάσταση στα πανεπιστήμια και τα εργασιακά δικαιώματα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:



Εμείς οι Νέοι…. Μαζί

Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας

Είμαστε νέοι και λέμε κι εμείς ότι δεν πάει άλλο.

Η διαφθορά, η αναξιοκρατία, η ανασφάλεια και η καταστολή επηρεάζουν κάθε μέρα εμάς, τους φίλους μας, τους γονείς μας, τη ζωή μας.

Λέμε ναι στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα και σε προσπάθειες σαν την Πρωτοβουλία προοδευτικών πολιτών Αχαΐας, διότι είναι απαραίτητες για να πάρουμε πίσω τη ζωή μας από εκείνους που:

Καταστρέφουν το δημόσιο πανεπιστήμιο περικόπτοντας συνεχώς τη χρηματοδότηση, την ίδια ώρα που διαγραφούν χιλιάδες συμφοιτητές μας και μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά ιδρύματα-κωμωδία...

Αφήνουν τα σπίτια στα χέρια επενδυτών και οδηγούν τα ενοίκια σε δυσθεώρητα ύψη, καθιστώντας αδύνατη την εύρεση στέγης...

Λειτουργούν ως υπάλληλοι των "καρτέλ" και επί της ουσίας ασκούν έμμεσα εξουσία μέσω των εταιρειών ρεύματος, σουπερμάρκετ κλπ...

Συντηρούν έτσι την κρίση ακρίβειας, που μετατρέπει το σούπερ μάρκετ σε επικίνδυνη αποστολή και μας φέρνει στην τελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη στην ΕΕ.

Καταστρατηγούν κάθε έννοια δικαιωμάτων στον χώρο της εργασίας, χωρίς δίκαιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με «εθελοντικό» 13ωρο και συνεχόμενα ρεκόρ δυστυχημάτων.

Συγκαλύπτουν τα σκάνδαλά τους, από τα Τέμπη μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τις υποκλοπές μέχρι την Πύλο και τη Χίο...

Δεν πάει άλλο, λοιπόν!

Κι είναι η ώρα οι δυνάμεις της Αριστεράς και της Προόδου να συσπειρωθούν και να αντιδράσουν.

Όλοι μαζί, για να διώξουμε πάλι τα σύννεφα των «αρίστων» από τον τόπο και να στρέψουμε το καράβι, με μια νέα πυξίδα, μακριά από τα βράχια των τελευταίων εφτά χρόνων...



ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

Βιέννας Κωνσταντίνος – Δικηγόρος, διδακτορικός φοιτητής Νομικής

Γαλάνη Αθανασία – Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ευρωπαϊκών Σπουδών (Γερμανία)

Γιαννοπούλου Κατερίνα – Απόφοιτη Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Γιαλυψός Θεοφάνης – Μάγειρας

Δούβρη Μαριάνα – Τουριστικών Επιχειρήσεων / Εστίαση, ιδιωτική υπάλληλος

Μαμτσαδέρης Γιάννης – Ιδιωτικός υπάλληλος

Νικολακόπουλος Τάσος – Έμπορος

Νικολόπουλος Ανδρέας – Λογοθεραπευτής, ιδιωτικός υπάλληλος

Ντότσικας Γιώργος – Εργατοτεχνίτης

Μυλωνάς Αποστόλης – Ελεύθερος επαγγελματίας

Μυλωνά Ρόη – Καλλιτέχνης

Πετρούτσος Κωνσταντίνος – Απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μελισσοκόμος

Πλέσσας Χρήστος – Δικηγόρος, Νομικό Τμήμα Γαλλικής Πρεσβείας

Σούλη Αθηνά – Φιλόλογος

Τρικόγιας Γιώργος – Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Εκπ., Δάσκαλος

Φρούντα Ελευθερία – Απόφοιτος Νοσηλευτικής, Ποδολόγος

Χαριτάτου Ελπινίκη – Τελειόφοιτος Επιστήμης Υλικών, Ελεύθερη επαγγελματίας