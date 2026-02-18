Πάτρα: Ρηγμάτωση στον δρόμο προς Βελβίτσι – Χάραδρο

Έντονη ανησυχία επικρατεί σε κατοίκους και οδηγούς για την επικίνδυνη κατάσταση του οδοστρώματος στην θέση «Πόρος», στον δρόμο που οδηγεί προς Βελβίτσι – Χάραδρο και εξυπηρετεί τις περιοχές Βελβίτσι, Δραγώλαινα, Μπάλλα, Βούντενη και Συχαινά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο έχει σημειωθεί καθίζηση, με εμφανή ρηγμάτωση του δρόμου, γεγονός που δημιουργεί φόβους για σοβαρό ενδεχόμενο κατολίσθησης. Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, με αποτέλεσμα οδηγοί βαρέων οχημάτων να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί, ενώ, σύμφωνα με τη Διοίκηση του Αρκτικού Τομέα του Δήμου Πατρέων, αναμένεται η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης για την προειδοποίηση των διερχόμενων οδηγών.