Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Αισθητή πτώση θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, αίθριος την Καθαρά Δευτέρα

Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι πνέουν σήμερα Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται σταδιακά στα ανατολικά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ήπειρος, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησος) επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 9 με 10 μποφόρ έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων φθάνουν επίσης τα 9 με 10 μποφόρ έως το πρωί, ενώ στην κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, πνέουν βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ. Κολυδάς: Σταδιακή εξασθένηση από σήμερα, νέα μεταβολή την Παρασκευή

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι «τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται πλέον στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα», ενώ μετά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και παύση τους, σηματοδοτώντας το τέλος της τρέχουσας κακοκαιρίας. Όπως σημειώνει, την Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση με περιορισμένες νεφώσεις και πιο ήπιες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται νέα μεταβολή από τα δυτικά, με επαναφορά των βροχών και τοπικών καταιγίδων. Το Σάββατο θα επικρατήσει καιρός βορείου ρεύματος, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας που συνολικά το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 5 βαθμούς. Για την Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, διαφαίνεται αίθριος αλλά σχετικά ψυχρός καιρός, με μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 14°C.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ <br>Τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται πλέον στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ μετά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και παύση τους, σηματοδοτώντας το τέλος της τρέχουσας κακοκαιρίας.<br>Την Πέμπτη ο καιρός…</p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2023794111816348046?ref_src=twsrc%5Etfw">February 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Καλλιάνος: Αστάθεια Παρασκευή – Σάββατο, πιο ψυχρή ημέρα η Κυριακή

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει: «Αστάθεια Παρασκευή - Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές». Για την Τετάρτη προβλέπει σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Η Πέμπτη αναμένεται η πιο «ήρεμη» ημέρα, με θερμοκρασίες 15–18°C στις περισσότερες περιοχές και εξασθένηση των ανέμων σε 3-5 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επαναφέρει την αστάθεια, με κατά διαστήματα βροχές και ισχυρούς νοτιάδες 6-7 μποφόρ και τοπικά 8 στο Βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται σταδιακή στροφή των ανέμων σε βοριάδες και εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βαλκάνια. Την Κυριακή προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια, πτώση της θερμοκρασίας κατά 4-6°C και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Για την Καθαρά Δευτέρα εκτιμάται σχετικά ήπιος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmeteo.kallianos%2Fposts%2Fpfbid0LtehyxjhggXLcvWK3dbbQ2McxxanLP6SwXufScewcaqHTMc9QeKf2xcTREhRWY97l&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>