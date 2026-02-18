Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Αισθητή πτώση θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, αίθριος την Καθαρά Δευτέρα
Ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι πνέουν σήμερα Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται σταδιακά στα ανατολικά.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ήπειρος, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησος) επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 9 με 10 μποφόρ έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων φθάνουν επίσης τα 9 με 10 μποφόρ έως το πρωί, ενώ στην κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, πνέουν βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.
Κολυδάς: Σταδιακή εξασθένηση από σήμερα, νέα μεταβολή την Παρασκευή
Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι «τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται πλέον στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα», ενώ μετά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και παύση τους, σηματοδοτώντας το τέλος της τρέχουσας κακοκαιρίας.
Όπως σημειώνει, την Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση με περιορισμένες νεφώσεις και πιο ήπιες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται νέα μεταβολή από τα δυτικά, με επαναφορά των βροχών και τοπικών καταιγίδων.
Το Σάββατο θα επικρατήσει καιρός βορείου ρεύματος, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας που συνολικά το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 5 βαθμούς. Για την Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, διαφαίνεται αίθριος αλλά σχετικά ψυχρός καιρός, με μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 14°C.
Καλλιάνος: Αστάθεια Παρασκευή – Σάββατο, πιο ψυχρή ημέρα η Κυριακή
Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει: «Αστάθεια Παρασκευή - Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές».
Για την Τετάρτη προβλέπει σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Η Πέμπτη αναμένεται η πιο «ήρεμη» ημέρα, με θερμοκρασίες 15–18°C στις περισσότερες περιοχές και εξασθένηση των ανέμων σε 3-5 μποφόρ.
Παρασκευή και Σάββατο νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επαναφέρει την αστάθεια, με κατά διαστήματα βροχές και ισχυρούς νοτιάδες 6-7 μποφόρ και τοπικά 8 στο Βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται σταδιακή στροφή των ανέμων σε βοριάδες και εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βαλκάνια.
Την Κυριακή προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια, πτώση της θερμοκρασίας κατά 4-6°C και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Για την Καθαρά Δευτέρα εκτιμάται σχετικά ήπιος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά.
Ο καιρός σήμερα
Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά τμήματα, με τοπικές βροχές σε Θράκη και πρόσκαιρες καταιγίδες σε νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη, με γρήγορη βελτίωση. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου τις πρωινές ώρες, ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της Θράκης.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 13 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 9 βαθμούς), 6 έως 15 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 4 έως 13 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 0 έως 11 βαθμούς), 10 έως 14 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 11 έως 16 βαθμούς στην Κρήτη, 7 έως 12 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βορειοδυτικές και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Βορειοδυτικό και Νότιο Αιγαίο θυελλώδεις 8 μποφόρ (ριπές στα 90-100 km/h), με σταδιακή εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο και στον Κορινθιακό Κόλπο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (ριπές στα 80-90 km/h), με σταδιακή εξασθένηση.
Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στο Σαρωνικό σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές στα 70-80 km/h), με εξασθένηση από το μεσημέρι.
Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τις πρωινές ώρες σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές στα 90-100 km/h), με σταδιακή εξασθένηση.
Ο καιρός την Πέμπτη 19-02-2026
Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, στα δυτικά όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Ο καιρός την Παρασκευή 20-02-2026
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά και σταδιακά και στα βόρεια βορειοανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι, στη Θράκη το απόγευμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις βραδινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και πιθανόν της κεντρικής Στερεάς.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός το Σάββατο 21-02-2026
Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και στα ορεινά των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα είναι νότιοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Ο καιρός την Κυριακή 22-02-2026
Στη δυτιική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση στα ανατολικά.
