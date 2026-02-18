ΓΕΛ Καστριτσίου: Οι Ρητορικοί Όμιλοι στο Cambridge

Το Γενικό Λύκειο Καστριτσίου Πατρών, είχε τη μοναδική ευκαιρία φέτος να συμμετάσχει στο Cambridge Model United Nations 2026 Conference.(MUN)

Η εν λόγω διοργάνωση έλαβε χώρα στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά γόνιμης σύμπραξης με το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και το Πρότυπο Λύκειο Πατρών.

Τι είναι το MUN?

Είναι προσομοίωση της διεθνούς διπλωματίας.

Στόχος του είναι να οικοδομήσει ανάμεσα στους νέους την κατανόηση παγκόσμιων προκλήσεων, με τρόπο που να ξεπερνά τα όρια:

των συνόρων

των εθνικοτήτων

των διαφορετικών πολιτισμών.

Ο μαθητής δηλαδή κατανοεί και «δοκιμάζει» την πολυπλοκότητα της διεθνούς διαμόρφωσης της πολιτικής σκηνής.

Καλλιεργεί επικοινωνιακές δεξιότητες,

ενημερώνεται για την παγκόσμια επικαιρότητα ,

εξασκεί την αγγλική γλώσσα.

Πώς ήταν η εμπειρία της γνωριμίας των μαθητών μας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα του Cambridge ;?

Οι μαθητές και οι μαθήτριές είχαν την δυνατότητα να συνομιλήσουν με καθηγητές του κορυφαίου αυτού Πανεπιστημίου, να ξεναγηθούν στους χώρους της Βιβλιοθήκης του ιδρύματος με τα σπάνια βιβλιογραφικά εκθέματα, να πληροφορηθούν για την ιστορία του κορυφαίου αυτού Πανεπιστημίου και να διαπιστώσουν από κοντά το θαυμασμό των διανοητών του για τον ελληνικό πολιτισμό ο οποίος όπως ανέφεραν «υπήρξε η πηγή του πνευματικού πολιτισμού της ανθρωπότητας”(St john College & Trinity βιβλιοθήκη Wren που φιλοξενεί και σπάνια χειρόγραφα του Νεύτωνα). Παράλληλα. επισκέφθηκαν το ιστορικό παρεκκλήσι του King’s College καθώς και το μουσείο Fitzwilliam Museum Cambridge μετά από πρόσκληση .Ακολούθησε ξενάγηση των μαθητών/τριών μας σε κολλέγιο της Πανεπιστημιούπολης King‘s College , το King’s College Chapel and Grounds.

Ποιό ήταν το γενικότερο ταξιδιωτικό αποτύπωμα στους μαθητές ;

Α. Μια άλλη αξιομνημόνευτη επίσκεψη αφορά τη μετακίνησή στο Ely με τρένο όπου θα δεχθήκαμε πρόσκληση να παρακολουθήσουμε στον καθεδρικό ναό του Ely Ship of the Fens τη λειτουργία της Υπαπαντής και το σπίτι του Oliver Cromwell’s.

Β. Και, φυσικά… Λονδίνο !

Στο Λονδίνο ξεναγηθήκαμε στα αξιοθέατα της πόλης περνώντας από το μνημείο του Αλβέρτου και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ, τα ανάκτορα του Μπάκινγκχαμ, το Χάιντ Παρκ με τα ανάκτορα του Κένσινκτον, την Μαρμπλ Αρτς (μαρμάρινη αψίδα ) το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο στο Λονδίνο, όπως και από την πλατεία Τραφάλγκαρ, το Κοινοβούλιο ,το BIG BEN, το Χρηματιστήριο, και το ναό του Αγίου Παύλου, το Κόβεν Γκάρντεν κ.α.

Και μια μοναδική εμπειρία που μας συγκίνησε όλους υπήρξε η επίσκεψή μας στο Βρετανικό Μουσείο όπου αντικρύσαμε από κοντά τα Μάρμαρα του Παρθενώνα και συζητήσαμε εκτενώς για την ιστορία τους αξιοποιώντας μεθόδους μουσειακής εκπαίδευσης.

Επιστρέψαμε γεμάτοι/ες εμπειρίες, γνώσεις και αναστοχασμό. Αναπτύξαμε φιλίες και ευγενή άμιλλα στο πλαίσιο της διπλωματίας και άλλες δεξιότητες που απαιτούνται σε τέτοιου είδους διεθνή συνέδρια με σκοπό τη διαμόρφωση της ενεργούς πολιτειότητας.

Ευχαριστούμε τη Διευθύντρια του σχολείου μας κ. Μανέντη Μαρία για τη συνεχή αρωγή και υποστήριξη στο έργο της ρητορικής μας ομάδας καθώς και τις συναδέλφους Σοφία Μητρούλια ,Μαρία Κρίθη και Γεωργία Νικολοπούλου για την άριστη συνεργασία.

Η ομάδα των μαθητών/τριών μας που συμμετείχαν

Σάκκη Δήμητρα-Αννέτα

Φαλιέρος Μάριος-Βασίλειος

Αυγουροπούλου Ελένη.

Τουντόπουλος Παναγιώτης

Missirlis Martinez Yola Cheel

Βλάχος Ελευθέριος

Καραπιπέρη Φοίβη

Παπαχρήστου Μελίνα

Αλεξοπούλου Αιμιλία

Πέππα Βασιλική

Αλεξανδροπούλου Μαριάννα

Σταματάκη Σοφία

Σταθοπούλου Βλάμη Δήμητρα

Μαναριώτης Στυλιανός

Καγκάδης Ορέστης

Ευθυμιόπουλος Ανδρέας-Ιωάννης

Μουρτάς Αλέξανδρος

Κατσάνου Χαρά

Σταθοπούλου Μυρτώ

Τσίγκανου Διώνη

Ηλιόπουλος Γεώργιος

Πανάκη Μαρκέλλα

Κουτρουμάνου Ηλέκτρα

Μελά Αικατερίνη

Γαλανάκης Γεώργιος Διονύσιος

Μυλωνά Δήμητρα

Κωνσταντινόπουλος Χρήστος-Ραφαήλ

Μελεσανάκη Ευανθία-Λυδία

Ρέζος Σέργιος

Μέρμελα Ιωάννα

Κατσικόπουλος Αθανάσιος

Μπερδέση Ελευθερία-Ραφαέλα

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για το ήθος, την συμπεριφορά και τις ρητορικές τους ικανότητες με έμφαση στον μαθητή μας Ορέστη Καγκάδη της Β΄ τάξης για τη διάκριση που απέσπασε.

Η υπεύθυνη του Ομίλου Ρητορικής

Μαρία Κοτρώτσου ΠΕ02

Οι συνεργάτιδες

Ριχάνη Κωνσταντίνα ΠΕ 02

Κυρίτση Ευγενία ΠΕ02

Δημακοπούλου Ανδριάννα ΠΕ04.04.