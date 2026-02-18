Πάτρα: Φωνή αγωνίας από τους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Στο επίκεντρο η ασφάλεια των υποδομών και η έλλειψη προσωπικού

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας μαζί με κλιμάκιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου
Τα προβλήματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανέδειξαν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα, εκπρόσωποι του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας μαζί με κλιμάκιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν, η υποχρηματοδότηση, η έλλειψη προσωπικού, τα κτιριακά ζητήματα, και εν γένει θέματα υποδομών καθώς και τα μισθολογικά του κλάδου.
"Το σχολείο σήμερα είναι υποβαθμισμένο με ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί σήμερα που μιλάμε έχουμε ακόμα ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό , υποχρηματοδότηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη λειτουργία των σχολείων , έχουμε ακόμα κτίρια τα οποία δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδειυτικών μέσα σε αυτά" είπε χαρακτηριστικά ο Ταμίας του Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
