Σκιάθος "Έσβησε" το χαμόγελο της 38χρονης Κωνσταντίνας - Είχε γεννήσει το τρίτο παιδί της πριν από 20 ημέρες

Βαρύ πένθος στην Σκιάθο από τον θάνατο μιας 38χρονης μητέρας, 20 ημέρες αφού έφερε στον κόσμο το τρίτο παιδί της.
Η 38χρονη Κωνσταντίνα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Βόλου, πριν από μία εβδομάδα μετά από βαρύ εγκεφαλικό. Αν και η υγεία της εμφάνισε σημάδια βελτίωσης, η μητέρα άφησε την τελευταία της πνοή, το πρωί της Τρίτης (17.02.2026).
Οι γιατροί έδωσαν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
Η 38χρονη είχε φέρει στη ζωή το τρίτο παιδί της, πριν από 20 ημέρες. Ο θάνατός της ξυπνά μνήμες από τον ξαφνικό και άδικο χαμό της 35χρονης στην Άρτα που ξεψύχησε 2 εβδομάδες αφού είχε γεννήσει.
Γείτονες και φίλοι της 38χρονης Κωνσταντίνας κάνουν λόγο για μία δραστήρια και κοινωνική γυναίκα που πάντα χαμογελούσε και την λάτρευε όλος ο κόσμος.
Μάλιστα συνήθιζε να παίρνει μέρος στις εκλογικές διαδικασίες ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος, με την τελευταία της συμμετοχή να είναι με το ψηφοδέλτιο «Σκιάθος για όλους».
Πληροφορίες από skiathoslife.gr
