Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη

Η έρευνα του Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού καθώς συνελήφθη -κατόπιν σχετικού εντάλματος του ανακριτή Λαμίας- ο αρχιφύλακας του σωφρονιστικού καταστήματος, με την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχιφύλακας «κάηκε» τόσο από μαρτυρικές καταθέσεις όσο και από βίντεο κάμερας που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, η οποία κατέγραψε τον Βούλγαρο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους θέλει ο αρχιφύλακας.
Κατόπιν αυτών των εξελίξεων και αφού προέκυψαν στοιχεία που τον ενοχοποιούν και καθιστούν το έγκλημα αυτό προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας, ο αρχιφύλακας θα οδηγηθεί και εκείνος κατηγορούμενος. Η έρευνα του Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται.
Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο Βούλγαρος κατηγορούμενος βαρυποινίτης για την ανθρωποκτονία του 43χρονου ισοβίτη.
Ο ίδιος επιμένει ότι ήταν σε αυτοάμυνα και προσπάθησε να σώσει τον αρχιφύλακα και τον εαυτό του, ενώ οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο ευσταθούν οι ισχυρισμοί του ή προσπαθεί να καλύψει κάτι άλλο.
Η αστυνομία διερευνά το πώς βρέθηκε το περίστροφο στα χέρια του ισοβίτη και πώς εντελώς «βολικά» εκτυλίχθηκαν όλα σε έναν χώρο χωρίς κάμερες με την παρουσία μόνο όσων βρίσκονταν εκεί.
