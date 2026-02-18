Back to Top
Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη

Η έρευνα του Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού καθώς συνελήφθη -κατόπιν σχετικού εντάλματος του ανακριτή Λαμίας- ο αρχιφύλακας του σωφρονιστικού καταστήματος, με την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχιφύλακας «κάηκε» τόσο από μαρτυρικές καταθέσεις όσο και από βίντεο κάμερας που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, η οποία κατέγραψε τον Βούλγαρο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους θέλει ο αρχιφύλακας.

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων και αφού προέκυψαν στοιχεία που τον ενοχοποιούν και καθιστούν το έγκλημα αυτό προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας, ο αρχιφύλακας θα οδηγηθεί και εκείνος κατηγορούμενος. Η έρευνα του Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται.

Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο Βούλγαρος κατηγορούμενος βαρυποινίτης για την ανθρωποκτονία του 43χρονου ισοβίτη.

Ο ίδιος επιμένει ότι ήταν σε αυτοάμυνα και προσπάθησε να σώσει τον αρχιφύλακα και τον εαυτό του, ενώ οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο ευσταθούν οι ισχυρισμοί του ή προσπαθεί να καλύψει κάτι άλλο.

Η αστυνομία διερευνά το πώς βρέθηκε το περίστροφο στα χέρια του ισοβίτη και πώς εντελώς «βολικά» εκτυλίχθηκαν όλα σε έναν χώρο χωρίς κάμερες με την παρουσία μόνο όσων βρίσκονταν εκεί.

