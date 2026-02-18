Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Αιγύπτιου που δραπέτευσε από τα δικαστήρια

Από κάμερες ασφαλείας ερευνάται από την Αστυνομία το δρομολόγιο διαφυγής του
Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να εντοπίσουν τον 20χρονο Αιγύπτιο που δραπέτευσε από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2/26) ενώ την ίδια ώρα, αναζητούνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αλλοδαπός διέφυγε από την προσοχή των αστυνομικών.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος Αιγύπτιος, είχε μεταφερθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δικαστεί για την απέλασή του.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται, δεν φορούσε χειροπέδες ενώ κάποια στιγμή, διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών και άρχισε να τρέχει στους χώρους των δικαστηρίων.
Πέρασε μέσα από το παρκάκι που βρίσκεται στους προαύλιους χώρους της πρώην Σχολής Ευελπίδων και εξαφανίστηκε στα στενά της Αθήνας.
Οι άνδρες της ΕΛΑΣ που βρέθηκαν στο σημείο, άρχισαν να τον αναζητούν προς όλες τις κατευθύνσεις ενώ από κάμερες ασφαλείας αναζητείται το δρομολόγιο διαφυγής του.
Πάτρα: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και τραυμάτισε λιμενικό- Συνελήφθη 27χρονος
Αγρίνιο: Η στιγμή που 57χρονος πέφτει από μπαλκόνι- ΒΙΝΤΕΟ
Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr