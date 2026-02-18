Πάτρα: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και τραυμάτισε λιμενικό- Συνελήφθη 27χρονος

Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν τις απογευματινές ώρες της Τρίτης στελέχη του Β’ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε στον νότιο λιμένα της πόλης.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, όταν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισαν Ι.Χ.Ε. όχημα να κινείται αντίθετα εντός του λιμενικού χώρου. Οι λιμενικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημα, ωστόσο εκείνος φέρεται να μην συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και να επιχείρησε να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί, τραυματίστηκε ένα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Άγιος Ανδρέας», όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και αποχώρησε την ίδια ημέρα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 27χρονος για παράβαση των άρθρων 290Α’ (Επικίνδυνη οδήγηση), 308 (Απλή σωματική βλάβη) και 167 (Αντίσταση) του Ποινικού Κώδικα.