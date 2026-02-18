Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρας: Στο νοσοκομείο οδηγός δικύκλου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρα, το μεσημέρι της Τετάρτης, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. επιβατικό όχημα συγκρούστηκε με δίκυκλο στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Γκότση. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Πατρών