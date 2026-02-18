Καισαριανή: Κηρύχθηκε μνημείο το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200

Ως μνημείο κηρύχθηκε το σύνολο της φωτογραφικής συλλογής για τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές στην Καισαριανή, με απόφαση του Υπουργείο Πολιτισμού και έπειτα από γνωμοδότηση του Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής της αξίας.

Πλέον, με τη σημερινή κήρυξη της συλλογής ως μνημείου, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το θεσμικό έρεισμα για να τη διεκδικήσει και να την αποκτήσει για λογαριασμό του ελληνικού κράτους.

Με δήλωση της η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε τις φωτογραφίες ως «εξόχως σημαντικά τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας».

«Οι 12 φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και απεικονίζουν Ελληνες πατριώτες, πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, αποτελούν εξόχως σημαντικά τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Οι φωτογραφίες της συλλογής δίνουν «πρόσωπο» στις ιστορικές μαρτυρίες για το ήθος και τον πατριωτισμό τους, λίγες στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους και για αυτό είναι ανεκτίμητες. Αλλά και οι υπόλοιπες φωτογραφίες είναι πολύ σημαντικές, καθώς επιτρέπουν να πλαισιώσουμε το δράμα της κατεχόμενης Ελλάδας και με το βλέμμα του κατακτητή. Ο μηχανισμός προπαγάνδας που έστησε ο Γιόζεφ Γκέμπελς αξιοποίησε την αιχμή της τεχνολογίας ενημέρωσης της εποχής του -τον κινηματογράφο και την φωτογραφία- για να δημιουργήσει σκηνοθετημένα τεκμήρια “επιτυχίας” και διάδοσης της, ως εργαλείο επιρροής».

Η Υπουργός αναφέρει ότι από την στιγμή, που το Υπουργείο Πολιτισμού ενημερώθηκε, έδωσε τις σχετικές οδηγίες για τη δυνητική απόκτηση των συγκεκριμένων φωτογραφιών»Η αρμόδια Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς επικοινώνησε άμεσα με τον συλλέκτη και εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του, στο Έβεργκεμ του Βελγίου, ώστε να διαπιστώσουν εκ του σύνεγγυς τη συλλογή και να συνομιλήσουν μαζί του».

Οι συγκεκριμένη φωτογραφίες εμφανίστηκαν προς δημοπράτηση στον διαδικτυακό τόπο eBay.de το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, με φερόμενο ιδιοκτήτη τον συλλέκτη Tim de Craene, ο οποίος ειδικεύεται σε αναμνηστικά και τεκμήρια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μέσω της εταιρείας του, Crain’s Militaria, προσέφερε προς πώληση μέρος της συλλογής.

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, στη συνέχεια, στα ΜΜΕ προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον. Το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, ο συλλέκτης απέσυρε τις 12 φωτογραφίες από την πλατφόρμα.

Ωστόσο, εξακολουθεί να διατίθεται προς πώληση το σύνολο της συλλογής που είχε δημιουργήσει ο τότε υπολοχαγός της Βέρμαχτ Χερμαν Χόιερ.

Ο Χόιερ υπηρέτησε την περίοδο 1943–1944 στο στρατόπεδο της Μαλακάσα και φέρεται να είχε λάβει εντολή να παρακολουθήσει ή να συνδράμει —χωρίς αυτό να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως— στην εκτέλεση των 200 Ελλήνων κρατουμένων που μεταφέρθηκαν από το Χαϊδάρι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944. Το φωτογραφικό αρχείο του, από περιοχές της κατεχόμενης Ευρώπης (Βέλγιο, Γαλλία και Ελλάδα), κατέληξε αργότερα στα χέρια του Tim de Craene.