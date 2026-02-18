Χρήστος Μάστορας: Σε επ’ αόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του- «Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου»

Η δίκη αναβλήθηκε ξανά, αυτή τη φορά λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα προσδιοριστεί εκ νέου από την εισαγγελία
Σε επ’ αόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη με κατηγορούμενο τον δημοφιλή τραγουδιστή Χρήστο Μάστορα ο οποίος είναι κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η δίκη αναβλήθηκε ξανά, αυτή τη φορά λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα προσδιοριστεί εκ νέου από την εισαγγελία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τραγουδιστής ήταν πάρω σήμερα στο δικαστήριο, όπως επίσης και ο μάρτυρας αστυνομικός της υπόθεσης αναμένοντας τη διεξαγωγή της δίκης.
Μετά την αναβολή της δίκης του ο τραγουδιστής δήλωσε: «Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε μέχρι το τέλος. Δυστυχώς, δεν έχω πολλά να σας πω. Μακάρι να γινόταν σήμερα η δίκη και εγώ την προσμονούσα, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη. Όλα καλά. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου».
