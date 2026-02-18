Χριστίνα Αλεξοπούλου: Στο Υπουργείο Υποδομών κ Μεταφορών για την οδική σύνδεση του λιμένα Αιγίου με την Πατρών-Αθηνών

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα, πραγματοποίησαν, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, Παναγιώτης Ανδριόπουλος, συνοδευόμενος από συνεργάτες του και ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκαν τα έργα υποδομής που διεκδικούνται για την Αιγιαλεία -καθώς κι εκείνα που ήδη υλοποιούνται στην περιοχή- με έμφαση στις οδικές παρεμβάσεις αλλά και στην προστασία από τη διάβρωση των ακτών, τα οποία αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα για την ασφάλεια υποδομών και περιουσιών, αλλά και για τη βιώσιμη ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, αποτέλεσε το έργο της οδικής σύνδεσης του Λιμένα Αιγίου με τον Αυτοκινητόδρομο Πατρών-Αθηνών, μια υποδομή κομβικής σημασίας για τη λειτουργική αναβάθμιση του λιμανιού, την ενίσχυση της εμπορευματικής δραστηριότητας και τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της Αιγιαλείας και της ευρύτερης περιοχής.

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστου Δήμα θα καθοριστεί εκ νέου συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την περαιτέρω προώθηση του έργου της οδικής σύνδεσης του λιμένα με τον αυτοκινητόδρομο, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη και του Παραχωρησιούχου, επιβεβαιώνοντας την κοινή στόχευση για επιτάχυνση των διαδικασιών και υλοποίηση μιας κρίσιμης αναπτυξιακής παρέμβασης για την Αιγιαλεία.