Ιταλία: Ομάδα γιατρών αξιολογεί πάλι την κατάσταση του αγοριού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συνεδρίασε στο νοσοκομείο Monaldi της Νάπολης, στην Ιταλία, εξέφρασε σε πρώτη φάση αρνητική γνώμη για τη νέα μεταμόσχευση καρδιάς στον Domenico, το παιδί δύο ετών και έξι μηνών, στο οποίο τον περασμένο Δεκέμβριο είχε μεταμοσχευθεί μια καρδιά που αποδείχθηκε κατεστραμμένη.

Λίγο μετά το μεσημέρι σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ξεκίνησε η σύσκεψη στην οποία συμμετείχε μια ομάδα Ιταλών εμπειρογνωμόνων που δήλωσαν διαθέσιμοι να συνεργαστούν με τους γιατρούς της Νάπολης, για την αξιολόγηση του Ντομένικο, του παιδιού στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί μια καρδιά που είχε υποστεί βλάβη.

Χθες το βράδυ έγινε διαθέσιμη μια νέα καρδιά, οπότε η κατάσταση θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου. Στο νοσοκομείο Monaldi βρίσκονται οι εκπρόσωποι τεσσάρων ιταλικών ιδρυμάτων που απαρτίζουν την Ομάδα Καρδιάς, η οποία θα αξιολογήσει την περίπτωση.

Η νέα αξιολόγηση

Οι εμπειρογνώμονες της Ομάδας Καρδιάς θα επισκεφθούν τον μικρό Ντομένικο με στόχο «να αξιολογήσει και άλλες θεραπευτικές αγωγές εκτός από τη μεταμόσχευση». Ωστόσο, με τη διαθεσιμότητα μιας νέας καρδιάς, ο πρώτος στόχος θα είναι να αξιολογηθεί εάν ο ασθενής είναι πράγματι υποψήφιος για μεταμόσχευση.

Υπενθυμίζεται ότι στον Ντομένικο Τομάζο, στις 23 Δεκεμβρίου του 2025, είχε μεταμοσχευθεί καρδιά δότη, η οποία είχε υποστεί σοβαρή ζημιά κατά τη μεταφορά, από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας μέχρι το νοσοκομείο Μονάλντι, στην μεγαλούπολη του ιταλικού νότου. Τα μέχρι τώρα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος, αντί για κανονικό, και ότι το μόσχευμα φέρεται να μεταφέρθηκε μέσα σε ένα πλαστικό κουτί, το οποίο δεν ήταν φτιαγμένο για να εγγυηθεί τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Τύπο, όταν κατάλαβαν ότι το μόσχευμα ήταν κατεστραμμένο, οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν ούτως ή άλλως στην μεταμόσχευση διότι είχαν ήδη προχωρήσει στην αφαίρεση της καρδιάς του δίχρονου αγοριού.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου παιδιού δήλωσε ότι η μητέρα του Τομάζο -η οποία τις ημέρες αυτές κατέβαλλε τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσει να σωθεί το παιδί της- «αναγκάστηκε να αποδεχθεί την ιδέα ότι ο μικρός ίσως δεν θα τα καταφέρει».