Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Χιονοστιβάδα στην Καλιφόρνια: Νεκροί οκτώ από τους 9 αγνοούμενους σκιέρ

REUTERS / Φωτογραφία Jenna Greene

REUTERS / Φωτογραφία Jenna Greene

Αναζητείται ακόμη ένας σκιέρ, του οποίου η τύχη αγνοείται ακόμη

Τραγικός επίλογος στην Καλιφόρνια με τους σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.

Οι οκτώ εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν έναν αγνοούμενο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ της Τετάρτης (18.02.2026) ώρα Ελλάδας.

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε 15 σκιέρ στο Κασλ Πικ, βουνοκορφή στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα στη βόρεια Καλιφόρνια. Έξι από αυτούς διασώθηκαν λίγες ώρες αργότερα.

Η Σάναν Μουν, σερίφης της κομητείας Νεβάδα, ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου πως «οκτώ από τους υπόλοιπους εννέα σκιέρ βρέθηκαν νεκροί». Συμπλήρωσε πως «αναζητείται ακόμη ένα μέλος της ομάδας, το τελευταίο, του οποίου η τύχη αγνοείται ακόμη».

Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη από τις 15 Φεβρουαρίου με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες στον νότο και έντονες χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Στα περσινά επίπεδα η τιμή της λαγάνας- Ποια είναι η πρώτη στις προτιμήσεις;

Η Πάτρα οδεύει σε πληρότητα για το Καρναβάλι- Στο 90% η κάλυψη στα ξενοδοχεία- Μόλις 23 διαθέσιμα Airbnb στο κέντρο

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Καλιφόρνια Χιονοστιβάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03b1\u03bb\u03b9\u03c6\u03cc\u03c1\u03bd\u03b9\u03b1","\u03a7\u03b9\u03bf\u03bd\u03bf\u03c3\u03c4\u03b9\u03b2\u03ac\u03b4\u03b1"]
821625
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις