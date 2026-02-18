Ο Άγγελος Τσιγκρής ζητά την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε Καλάβρυτα και Ερύμανθο

Ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Αχαΐας από την πρόσφατη κακοκαιρία, με το μεγαλύτερο βάρος να εντοπίζεται στους Δήμους Καλαβρύτων και Ερυμάνθου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Αχαΐας, με το μεγαλύτερο βάρος να εντοπίζεται στους Δήμους Καλαβρύτων και Ερυμάνθου όπου οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και εκτεταμένες φθορές στο οδικό δίκτυο.

Για παράδειγμα στα Καλάβρυτα καταγράφονται πτώσεις βράχων και φερτών υλικών σε κομβικά σημεία του επαρχιακού δικτύου που συνδέει ορεινούς οικισμούς. Ιδιαίτερα προβλήματα έχουν σημειωθεί σε περιοχές όπου χείμαρροι και ποτάμια υπερχείλισαν, προκαλώντας ζημιές στο οδόστρωμα και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στον Δήμο Ερυμάνθου, όπου οι υπερχειλίσεις μικρότερων ποταμών και χειμάρρων έχουν δημιουργήσει εκτεταμένα προβλήματα τόσο σε αγροτικές εκτάσεις όσο και στο δημοτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Οι δύο δήμοι βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, με βασικό ζητούμενο όχι μόνο την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, αλλά και τη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για μόνιμες και ουσιαστικές παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Κατόπιν τούτων, ζητώ την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της Αχαΐας».