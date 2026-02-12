Ο Άγγελος Τσιγκρής ζητά τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Οδοντωτού

Με αφορμή τις συχνές βλάβες και τη δραστική περιστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής ζητά τη συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτό – Καλάβρυτα.

"Υπενθυμίζεται ότι από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, μετά τον απεγκλωβισμό 200 επιβατών με την ΕΜΑΚ, ελήφθη απόφαση, προκειμένου να συντηρηθούν οι συρμοί και να απαλειφθεί το φαινόμενο των συχνών βλαβών.

Παρόλα αυτά, νέα βλάβη παρουσίασε σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό), με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί κοντά στην περιοχή Νιάματα" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κ. Τσιγκρής.