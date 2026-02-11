Καλάβρυτα: Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την λειτουργία του οδοντωτού

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων ζήτησε να συγκληθεί ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα τα ζητήματα ασφάλειας των επιβατών, τη δυσφήμιση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης και παροχής απαντήσεων για τα συνεχιζόμενα τεχνικά προβλήματα.

Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά το τέταρτο περιστατικό στη σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντωτού, το οποίο σημειώθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 και αφορούσε διπλή βλάβη στην αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (ώρα 12:50 Διακοπτό - Καλάβρυτα), η οποία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή «Νιάματα» με 77 επιβάτες.

"Τα ζητήματα της ασφάλειας των επιβατών, η προστασία της αξιοπιστίας και της εικόνας του ιστορικού Οδοντωτού – που φέτος συμπληρώνει 130 χρόνια συνεχούς λειτουργίας – καθώς και η διερεύνηση των αιτίων και των ευθυνών για τα επαναλαμβανόμενα τεχνικά προβλήματα, αποτελούν θέματα μείζονος σημασίας για την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Καλαβρύτων τονίζει ότι η ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών είναι αδιαπραγμάτευτη και ζητά άμεσες, σαφείς και ουσιαστικές απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Η κοινωνία των Καλαβρύτων δεν μπορεί να ανεχθεί την επανάληψη περιστατικών που πλήττουν την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την ιστορική αξία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου" αναφέρει η ανακοίνωση..