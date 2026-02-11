Εργατικό ατύχημα στα Γιάννενα - Στο νοσοκομείο διανομέας

Ο διανομέας τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο -εν ώρα εργασίας- και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο
Μακραίνει η λίστα των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα, με έναν διανομέα, αυτή τη φορά, να τραυματίζεται εν ώρα εργασίας, σε τροχαίο.
Το εργατικό ατύχημα, όπως έγινε γνωστό, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα.
Ο διανομέας τραυματίστηκε σε τροχαίο και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, διασωληνωμένος.
Η οικογένεια του διανομέα απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες να συνδράμουν άμεσα μέσω αιμοδοσίας, ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες των γιατρών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Ο υπερβολικός ύπνος δεν είναι αθώος
Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr