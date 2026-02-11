Εργατικό ατύχημα στα Γιάννενα - Στο νοσοκομείο διανομέας

Μακραίνει η λίστα των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα, με έναν διανομέα, αυτή τη φορά, να τραυματίζεται εν ώρα εργασίας, σε τροχαίο.

Το εργατικό ατύχημα, όπως έγινε γνωστό, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα.

Ο διανομέας τραυματίστηκε σε τροχαίο και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, διασωληνωμένος.

Η οικογένεια του διανομέα απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες να συνδράμουν άμεσα μέσω αιμοδοσίας, ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες των γιατρών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.