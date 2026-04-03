Fuel Pass: Τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων

Ανοίγει τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Fuel Pass 2026, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των πολιτών για καύσιμα, ενώ όσοι κινηθούν άμεσα ενδέχεται να πληρωθούν πριν το Πάσχα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι πληρωμές πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα ή τη Μεγάλη Τρίτη είναι πιθανό να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από τις τραπεζικές αργίες.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet, χωρίς περιορισμούς βάσει ΑΦΜ, ενώ υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης και μέσω ΚΕΠ.

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να επιλέξουν τρόπο πληρωμής: είτε μέσω ψηφιακής κάρτας – που προσφέρει μεγαλύτερη επιδότηση – είτε με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Fuel Pass: Πού αξιοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές καυσίμων και απαιτεί ενεργοποίηση σε smartphone με δυνατότητα NFC, ενώ η κατάθεση σε λογαριασμό δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των χρημάτων.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026. Τα εισοδηματικά κριτήρια βασίζονται στη φορολογική δήλωση του 2024, ενώ τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με το όχημα και την περιοχή κατοικίας.