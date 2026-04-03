Σουβλάκι έως 5 ευρώ: Πώς υπερδιπλασιάστηκε η τιμή του σε 6 χρόνια

Για πολλά χρόνια το τυλιχτό σουβλάκι ή αλλιώς πιτόγυρος αποτελούσε ένα λαχταριστό χορταστικό έδεσμα στην Ελλάδα, κατατάσσοντας το στην εύκολη λύση αρκετών για κάθε ώρα της μέρας αλλά και ταυτόχρονα οικονομική.

Την τελευταία εξαετία όμως, αυτό έχει αλλάξει και η τιμή στο σουβλάκι έχει σημαντική ανοδική πορεία κάνοντας πολλούς να αναρωτιούνται για το που θα φτάσει αυτή η αύξηση στις τιμές και για το αν παραμένει μια φθηνή επιλογή. Και σύμφωνα με επαγγελματίες του χώρου, μετά το Πάσχα το σουβλάκι αναμένεται να ακριβύνει κι άλλο.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Σωματείου Ψητοπωλείων Αττικής, που επικαλείται η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», η άνοδος της τιμής ξεκίνησε να παρατηρείται περίπου το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και έκτοτε η αυξητική τάση έχει παγιωθεί. Η τιμή του τυλιχτού πριν 6 με 7 χρόνια ήταν περίπου στα 2 ευρώ. Μετά την έναρξη του πολέμου η τιμή του κυμαινόταν λίγο πάνω από τα 3 ευρώ με τις σημερινές τιμές κατά μέσο όρο για ένα τυλιχτό να κυμαίνονται από 4 έως 4,50 ευρώ ενώ ένα καλαμάκι περίπου 2,50 ευρώ.

Βέβαια να σημειωθεί ότι υπάρχουν και καταστήματα που το σουβλάκι αγγίζει και τα 5 ευρώ, κυρίως σε περιοχές του Πειραιά, του κέντρου της Αθήνας και της Γλυφάδας, ενώ σε τουριστικούς προορισμούς και νησιά, όπως περιοχές της Κρήτης έχει ξεπεράσει τα 6 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Φεβρουάριο παρατηρήθηκε μια αύξηση της τάξης του 2,2% στο χοιρινό κρέας σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Επίσης κατά 6,5% αυξήθηκε η τιμή στα πουλερικά -για την ίδια περίοδο- και κατά 2% στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοποιίας. Παράλληλα, σε σχέση με τον περσινό Φεβρουάριο τα λαχανικά έχουν αυξηθεί κατά 7,2%. Τον Φεβρουάριο του 2025 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2024 η τιμή του χοιρινού κρέατος είχε αυξηθεί κατά 2,8% και του ψωμιού κατά 1,5%.

Όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος ψητοπωλείων υπάρχουν ανατιμήσεις της τάξης του 10% με 20% στα χαρτικά, αλλά και σε πολλά άλλα είδη πρώτης ανάγκης για ένα ψητοπωλείο, με πρώτη και κύρια την ενέργεια, το ρεύμα και φυσικό αέριο αλλά και το λάδι και τα κάρβουνα.

Πάντως κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι η τιμή στο τυλιχτό αυξάνεται κατά 20 λεπτά ενώ στο καλαμάκι 10 λεπτά.