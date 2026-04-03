Πάτρα: Ποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου

Η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει για προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου σε περιοχές των Βραχνέικων, Ροΐτικων και Μονοδενδρίου λόγω τεχνικών εργασιών.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ αναφέρει τα εξής:

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ., λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Ε.Ο. Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ Α.Ε., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές: Βραχνέικα, Ροίτικα και Μονοδένδρι.

Από την Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.