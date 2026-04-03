Youth Pass 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις – Ποιους αφορά, ποιες παροχές προβλέπει

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις Youth Pass διανύει το τρίτο 24ωρο λειτουργίας της.

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο vouchers.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ έως τις 15 Μαΐου 2026.

Κάθε δικαιούχος λαμβάνει, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ σε μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές ή υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του πολιτιστικού, τουριστικού και μεταφορικού τομέα.

Ποιες παροχές προβλέπει το πρόγραμμα Youth Pass;

Οι αιτούμενοι την οικονομική διευκόλυνση Youth Pass, οι οποίοι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, λαμβάνουν σε μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας 150,00€ κατά το έτος υποβολής της αιτήσεως και, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επιπρόσθετα 150,00€ κατά το επόμενο έτος.

Οι αιτούμενοι την οικονομική διευκόλυνση Youth Pass, οι οποίοι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 έχουν συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους, λαμβάνουν σε μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας 150,00€ κατά το έτος υποβολής της αιτήσεως.

Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να αξιοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα Youth Pass;

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Αναλυτικά:

Κατηγορία εμπόρου (MCC)

αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

ενοικίαση αυτοκινήτων

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

μεταφορές

σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

υπηρεσίες ταξί

υπηρεσίες λεωφορείων

θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

λοιπές αερομεταφορές

αεροδρόμια / αεροσταθμοί

ταξιδιωτικά πρακτορεία

λοιπές μεταφορές

ενοικίαση σκαφών

ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

βιβλιοπωλεία

λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

κάμπινγκ

λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

σινεμά

αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

ορχήστρες και μπάντες

εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

υπηρεσίες γυμναστηρίου

λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές ή μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, ήτοι μέσω ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία δίνεται η δυνατότητα απευθείας χρέωσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με τη συμπλήρωση των στοιχείων της ή με τη χρήση εφαρμογής σε ηλεκτρονική συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών μέσω ασύρματης σύνδεσης δύο συσκευών με απλή επαφή ή προσέγγισή τους (τεχνολογία NFC – Near Field Communication).

Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Οι δυνητικά δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα έως και την 15η Μαΐου 2026. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Η πληρωμή των δικαιούχων για το επόμενο έτος λαμβάνει χώρα αυτοδίκαια, μετά από επανέλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Δικαιούχοι του Youth Pass ανά έτος είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) ή το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ίδια ημερομηνία το εικοστό (20ό) έτος.

Τι θα χρειαστεί να συμπληρώσετε;

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στη σχετική Εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) στην ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/youthpass.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δυνητικά δικαιούχος θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Youth Pass και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Κατόπιν της επιβεβαίωσης των στοιχείων επικοινωνίας, για να υποβληθεί οριστικά η αίτηση, απαιτείται να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης.

Σημειώνεται ότι η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο σε φυσικά καταστήματα με συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (μέσω πρωτοκόλλου NFC), όσο και σε e-shop για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Φυσικά, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως για το Youth Pass μέσω ΚΕΠ.

Ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατίθενται για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας;

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε. Για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δεν προαπαιτείται ο δικαιούχος να είναι πελάτης των ως άνω ιδρυμάτων.

Να σημειωθεί ότι οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Προγράμματος Youth Pass παραμένουν ενεργές για δύο (2) έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής τους. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές.

Θα ενημερωθώ για την πραγματοποίηση της πίστωσης της ενίσχυσης;

Κατόπιν της διενέργειας των πληρωμών των ενισχύσεων αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής διευκόλυνσης, για την επιτυχή πίστωση της ενίσχυσης που καταβλήθηκε ή ενημέρωση σε περίπτωση απόρριψής της.