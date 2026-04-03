Παρέμβαση με τρικάκια και μπογιές έξω από το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου

Παρέμβαση με τρικάκια και μπογιές πραγματοποίησε ομάδα ατόμων έξω από το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου το βράδυ της Παρασκευής (03/04).

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η ομάδα των αγνώστων απαρτιζόταν από 10-15, όταν πέταξαν τρικάκια και μπογιές έξω από το σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον Βύρωνα.

Μάλιστα, αναποδογύρισαν κι ένα παρακείμενο ΙΧ.