Παρέμβαση με τρικάκια και μπογιές έξω από το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου

Αναποδογύρισαν κι ένα παρακείμενο ΙΧ
Παρέμβαση με τρικάκια και μπογιές πραγματοποίησε ομάδα ατόμων έξω από το σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου το βράδυ της Παρασκευής (03/04).
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η ομάδα των αγνώστων απαρτιζόταν από 10-15, όταν πέταξαν τρικάκια και μπογιές έξω από το σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον Βύρωνα.
Μάλιστα, αναποδογύρισαν κι ένα παρακείμενο ΙΧ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr