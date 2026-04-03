Άνδρας στο Περιστέρι έβγαλε όπλο μπροστά σε ανήλικα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα

Πέντε κάλυκες συνέλεξαν οι αστυνομικοί
Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Περιστέρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας έβγαλε όπλο στο δημοτικό γήπεδο Χρυσούπόλης μπροστά σε ανήλικα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα!
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 20.00 και τα ανήλικα έσπευσαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Άμεσα έσπευσαν στην περιοχή αστυνομικοί οι οποίοι συνέλεξαν πέντε κάλυκες.
Η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ μπροστά στον κίνδυνο παραγραφής
ΠΑΣΟΚ: Δείτε ποιοι Αχαιοί εκλέχθηκαν και σε ποια θέση στην ΚΠΕ και τα Περιφερειακά Συμβούλια
Πάτρα: Συνελήφθη δάσκαλος μετά από καταγγελλόμενη επίθεση σε 6χρονο
