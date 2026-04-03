Άνδρας στο Περιστέρι έβγαλε όπλο μπροστά σε ανήλικα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας έβγαλε όπλο στο δημοτικό γήπεδο Χρυσούπόλης μπροστά σε ανήλικα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα!

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 20.00 και τα ανήλικα έσπευσαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Άμεσα έσπευσαν στην περιοχή αστυνομικοί οι οποίοι συνέλεξαν πέντε κάλυκες.