Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια των 11 βουλευτών της ΝΔ η δικογραφία

Παρέλαβαν τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι 11 βουλευτές της ΝΔ που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το Σάββατο στις 11:00 το πρωί, η Βουλή θα διανείμει την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα 16 μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας στην οποία μετέχουν βουλευτές από όλα τα κόμματα. Την ίδια ώρα, στο Προεδρικό θα ορκίζονται ενώπιον του ΠτΔ Κώστα Τασούλα και του Κυριάκου Μητσοτάκη οι νέοι υπουργοί μετά την απόφαση του πρωθυπουργού για μίνι-ανασχηματισμό.

Λίγο νωρίτερα, στις 10:00 το πρωί θα ανοίξει η αίθουσα 168 της Βουλής, όπου φυλάσσεται η δικογραφία που αριθμεί 3.000 σελίδων για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή προκειμένου οι βουλευτές να λάβουν γνώση και να αποφασίσουν εάν θα τους παραπέμψουν σε προανακριτική.



Οι βουλευτές για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας είναι οι:



- Μάξιμος Σενετάκης (Ηρακλείου),

- Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλας),

- Νότης Μηταράκης (Χίου),

- Κατερίνα Παπακώστα (Τρικάλων),

- Κώστας Καραμανλής (Σερρών),

- Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας),

- Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών),

- Κώστας Σκρέκας (Τρικάλων, γενικός γραμματέας της ΝΔ),

- Γιάννης Κεφαλογιάννης (Ρεθύμνου, υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης),

- Κώστας Τσιάρας (Καρδίτσας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),

- Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης, υφυπουργός Υγείας)



Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργο Γεωργαντά η διαδικασία για την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών θα επισπευστεί. Η επιτροπή Δεοντολογίας αναμένεται να συνεδριάσει την προσεχή Μ. Τρίτη στις 10 το πρωί προκειμένου να εκδόσει την ίδια ημέρα την τελική της εισήγηση προς την Ολομέλεια.