Θλίψη σε Πάτρα και Κεφαλονιά για τον θάνατο του 49χρονου αστυνομικού Γιάννη Μπαντούνα

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα και την Κεφαλονιά, ο θάνατος του 49χρονου Υπαστυνόμου Α’ Γιάννη Μπαντούνα, πατέρα δύο παιδιών.

Ο Πατρινός αστυνομικός αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει.

Η κηδεία του τελέστηκε σήμερα στο νησί, παρουσία εκατοντάδων συγγενών, φίλων και συναδέλφων του από διάφορες περιοχές.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, σημειώνοντας τη βαθιά θλίψη και οδύνη της τοπικής αστυνομικής οικογένειας και του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας για τον πρόωρο και άδικο χαμό του συναδέλφου τους. Ο Γιάννης υπηρέτησε με αφοσίωση στο επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλονιάς. Η ανακοίνωση καταλήγει με θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ένα τελευταίο αντίο: «Καλό ταξίδι, συνάδελφε».