Δύο μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ καταρρίφθηκαν στο Ιράν και τον Κόλπο- Η Τεχεράνη να αναζητά έναν αγνοούμενο πιλότο

Δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το Ιράν και τον Κόλπο, δήλωσαν χθες Παρασκευή Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι, με τους δύο πιλότους να έχουν διασωθεί και τον τρίτο να αγνοείται και να τον αναζητούν οι ιρανικές και οι αμερικανικές δυνάμεις.

Τα περιστατικά αυτά καταδεικνύουν τους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη που πετούν στον εναέριο χώρο του Ιράν, παρά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρουΝτόναλντ Τραμπ και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με τους οποίους οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήρη έλεγχο των ιρανικών αιθέρων.

Το πρώτο αεροσκάφος, ένα F-15, καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, το αεροσκάφος καταστράφηκε από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι εφημερίδες New York Times και Washington Post αναφέρουν ότι έχουν επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα φωτογραφιών και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον ιρανικό Τύπο και τα οποία δείχνουν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη να πετούν σε χαμηλό υψόμετρο πάνω από την περιοχή που σημειώθηκε το περιστατικό.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες που δείχνουν συντρίμμια του αεροσκάφους και υποσχέθηκε «γενναία αμοιβή» για όσους παραδώσουν τους πιλότους.

Ένα δεύτερο αεροσκάφος, ένα A-10 Warthog, επλήγη από ιρανικά πυρά και συνετρίβη στο Κουβέιτ, με τον πιλότο του να ενεργοποιεί το εκτινασσόμενο κάθισμα, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Δύο ελικόπτερα Blackhawk συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας του αγνοούμενου πιλότου, ο οποίος, αφού το αεροσκάφος του επλήγη από ιρανικά πυρά, κατάφερε να βγει από τον ιρανικό εναέριο χώρο, σημείωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Οι Ιρανοί, οι οποίοι εδώ και εβδομάδες γίνονται στόχος σφοδρών βομβαρδισμών από αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη, ανήρτησαν μηνύματα με τα οποία πανηγυρίζουν τις καταρρίψεις των αεροσκαφών. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έγραψε στο X ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ «υποβαθμίστηκε από αλλαγή καθεστώτος» σε ένα κυνήγι των πιλότων τους.

Σε σύντομη τηλεφωνική του συνέντευξη στο NBC ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η εξέλιξη αυτή δεν θα αλλάξει «απολύτως τίποτα» στις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Μέχρι στιγμής 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την Centcom.