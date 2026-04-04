Μεσολόγγι-Γιορτές Εξόδου: Νυχτερινό ευλαβικό προσκύνημα στον Κήπο των Ηρώων

Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη συνεχίστηκαν στο Μεσολόγγι οι επετειακές εκδηλώσεις για την 200η επέτειο της ηρωικής Εξόδου της Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων.

Την Παρασκευή 3 Απριλίου το απόγευμα, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του αποκατεστημένου Κήπου των Ηρώων στο Μεσολόγγι, από την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, του Δημάρχου Μεσολογγίου κ. Σπυρίδωνος Διαμαντόπουλου, του Περιφερειάρχου Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, του Αντιπεριφερειάρχου Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθανασίου Μαυρομμάτη και των εκπροσωπών των Τοπικών Αρχών, Συλλόγων και Φορέων.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δαμασκηνού και κατόπιν στον Τύμβο, όπου φυλάσσονται τα οστά των Εξοδιτών κατέθεσαν στεφάνια οι εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών, των Συλλόγων, των Οργανώσεων και των Φορέων.

Στη συνέχεια, στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη τα εγκαίνια της έκθεσης του πίνακα του Eugene Delacroix «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», ο οποίος μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό και θα εκτίθεται στο Ξενοκράτειο έως τον Νοέμβριο του 2026.

Ακολούθως στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, με τίτλο: «Το Μεσολόγγι τιμά τις χώρες των Φιλελλήνων». Στις φετινές Εορτές Εξόδου τιμώμενη χώρα είναι η Γαλλία.

Προηγήθηκε Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Μεσολογγίου κ. Σπυρίδωνα Διαμαντόπουλο και την Εξοχωτάτη Πρέσβειρα της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κα Laurence Auer. Ακολούθησε Συναυλία με τίτλο: «Γάλλοι Φιλέλληνες συνθέτουν για τον αγώνα των Ελλήνων».

Η εκδήλωση αποτελούσε συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα και του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Αμέσως μετά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, ο Δήμαρχος Μεσολογγίου κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος και άλλοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων μαζί με πλήθος κόσμου συμμετείχαν στο Νυχτερινό Ευλαβικό Προσκύνημα στον Κήπο των Ηρώων,προετοιμάζοντας το δρώμενο της ανατίναξης του Δημογέροντα Χρήστου Καψάλη, με τη συμμετοχή της Χορωδίας του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπό τη Διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Σπύρου Χολέβα.