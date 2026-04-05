Τραμπ: Υπάρχουν καλές πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν- Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο αν δοθούν αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου λέει η Τεχεράνη

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και στόχων στο βόρειο Ισραήλ και κατά μήκος των συνόρων με τον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή της που μεταδίδει το Al Jazzera, ισχυρίζεται ότι πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον ισραηλινών δυνάμεων κοντά στην πόλη Σαμάα στο νότιο Λίβανο, ενώ αργότερα άνοιξε πυρ εναντίον μιας ομάδας διάσωσης που έφτασε στον τόπο του συμβάντος.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε επίσης ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών θέσεων και συγκεντρώσεων στρατευμάτων κοντά στην πόλη Αϊνάτα, καθώς και ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τις πόλεις Ναχαρίγια και Μετούλα στο βόρειο Ισραήλ.

Η οργάνωση υποστήριξε επίσης ότι έπληξε τη βάση διοίκησης και ελέγχου αεροπορικών επιχειρήσεων Μέρον στο βόρειο Ισραήλ με μια σειρά ρουκετών.

Από τον ισραηλινό στρατό δεν υπήρξε σχόλιο σχετικά με τους ισχυρισμούς.

Επίθεση στο λιμάνι Χορ Φακάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Τέσσερις τραυματίες

Το λιμάνι Χορ Φακάν, στα ανατολικά παράλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, δέχτηκε επίθεση, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια μετά την αναχαίτιση ενός βλήματος. Δεν διευκρινίστηκε το είδος του βλήματος αυτού, ούτε από πού προήλθε.

Ο ένας από τους τραυματίες, που είναι πιο σοβαρά, είναι Νεπαλέζος. Οι άλλοι τρεις είναι Πακιστανοί.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε κάνει αναφορά σε ένα επεισόδιο με «άγνωστης ταυτότητας βλήματα» που έπεσαν κοντά σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο εκείνη τη στιγμή φόρτωνε στο λιμάνι.

Υπάρχουν καλές πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ στο Channel 12 - Τα δύο κανάλια επικοινωνίας με την Τεχεράνη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει στο Channel 12 ότι δεν πρόκειται να «αποχωρήσει εν μέσω πολέμου» και προσθέτει ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε «εντατικές διαπραγματεύσεις» με το Ιράν για την επίτευξη εκεχειρίας.

Αναφέρει ότι οι κορυφαίοι απεσταλμένοι του στη Μέση Ανατολή, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι οι υπεύθυνοι για τις συνεχιζόμενες επαφές με το Ιράν. Δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες αναφέρουν στο κανάλι ότι υπάρχουν δύο κανάλια επικοινωνίας — το ένα μέσω της μεσολάβησης του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, και το άλλο μέσω άμεσων μηνυμάτων κειμένου μεταξύ των Γουίτκοφ, Κούσνερ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών που μεσολαβούν προσπαθούν να πείσουν τις πλευρές να συμφωνήσουν σε μια σειρά μέτρων που θα επιτρέψουν στον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία του. Σύμφωνα με τις πηγές, οι υπουργοί πραγματοποίησαν χθες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Channel 12 ότι πιστεύει ότι «υπάρχουν καλές πιθανότητες» να επιτευχθεί συμφωνία πριν από την προθεσμία της Τρίτης, «αλλά αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα τα ανατινάξω όλα εκεί πέρα». Ερωτηθείς αν ανησυχεί για τον κίνδυνο να πληγούν άμαχοι στο Ιράν, τους οποίους θέλει να ξεσηκώσει για να ανατρέψουν το καθεστώς, ο Τραμπ απαντά ότι «ζουν με φόβο». «Φοβούνται ότι θα φύγουμε στη μέση του πολέμου, αλλά δεν πρόκειται να φύγουμε», λέει.

Ισραήλ: Θα ενταθούν οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ πήγε σήμερα στον νότιο Λίβανο και προειδοποίησε ότι «θα εντατικοποιηθούν» οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ πραγματοποίησε περιοδεία στην περιοχή του Ρας ελ Μπαγιάντα, το βορειότερο σημείο του νοτίου Λιβάνου όπου ενεργούν επί του παρόντος οι Ισραηλινοί στρατιώτες» αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού.

«Οι ζημιές που επιφέρουμε στη Χεζμπολάχ θα αυξηθούν», είπε στους στρατιώτες, υποστηρίζοντας ότι «περισσότεροι από 1.000 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξοντώθηκαν» αφού ξανάρχισε ο πόλεμος, στις 2 Μαρτίου.

Ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις του σε θέσεις της Χεζμπολάχ και οι στρατιώτες προχωρούν στη μεθόριο, όπου το Ισραήλ λέει ότι θέλει να φτιάξει μια «ζώνη ασφαλείας». Ο στρατός σκοπεύει «να απωθήσει την απειλή για τις κοινότητες του βόρειου» Ισραήλ και «θα παραμείνουμε σε αυτή τη γραμμή για όσο χρειαστεί», πρόσθεσε ο Ζαμίρ.

Απόψε, βομβαρδίστηκε ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία της πόλης Αΐν Σααντέχ, ανατολικά της Βηρυτού, στους λόφους που βλέπουν στην πρωτεύουσα, μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο Ani. Ο τομέας αυτός μέχρι τώρα δεν είχε μπει στο στόχαστρο των ισραηλινών επιθέσεων.

Το Πεκίνο ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων

Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να καταβάλει προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στον Ρώσο ομόλογό του, τον Σεργκέι Λαβρόφ, με τον οποίο είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο Ουάνγκ είπε ότι ο βασικός τρόπος για να επιλυθεί το θέμα της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ είναι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν. Το Πεκίνο, πρόσθεσε, ανέκαθεν συνηγορούσε υπέρ της πολιτικής διευθέτησης των κρίσεων μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων.

Οι δύο υπουργοί επικοινώνησαν ενόψει της ψηφοφορίας που πρόκειται να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επί του σχεδίου ψηφίσματος του Μπαχρέιν για την προστασίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Ορμούζ. Η Κίνα και η Ρωσία, ως μόνιμα μέλη του ΣΑ, θα έπρεπε να υιοθετήσουν μια «αντικειμενική και ισορροπημένη προσέγγιση» και να επιδιώξουν την κατανόηση και τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας, πρόσθεσε ο Ουάνγκ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τρόπους για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη ενός πολιτικο-διπλωματικού διαλόγου.

Η Μόσχα εκφράζει την ικανοποίησή της επειδή συμπίπτουν οι προσεγγίσεις της Ρωσίας και της Κίνας «στα περισσότερα διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασης στο Ιράν» που οφείλεται στην απρόκλητη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, πρόσθεσε.



Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν

Νέα ανάρτηση για το τελεσίγραφο που έχει δώσει στο Ιράν έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του η διορία στο Ιράν για συμφωνία λήγει στις τρεις τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης.

Νεκρός Ιρανός διοικητής αντιαεροπορικής άμυνας σε επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ

Τον θάνατο ανώτατου αξιωματικού των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News, κάνοντας λόγο για πλήγμα που αποδίδεται σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σε έδαφος του Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, νεκρός είναι ο ταξίαρχος Μασούντ Ζαρ, διοικητής της Σχολής Αεράμυνας του ιρανικού στρατού.

ΥΠΕΞ Κατάρ: Nα σταματήσουν οι αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, και ο ομόλογός του από το Κουβέιτ, Σεΐχης Τζαρά Τζαμπέρ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ, πραγματοποίησαν συνομιλίες σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων ιρανικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων του Κουβέιτ, μεταδίδει το Al Jazeera.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» του Κατάρ προς το Κουβέιτ μετά τις επιθέσεις, καθώς και την υποστήριξή του σε όλα τα μέτρα που λαμβάνει η χώρα «για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας και της ασφάλειάς της».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ «επιβεβαίωσε επίσης την ανάγκη να σταματήσουν οι αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Κατάρ και των χωρών της περιοχής, προειδοποιώντας σε αυτό το πλαίσιο για τις συνέπειες της ανεύθυνης στοχοποίησης ζωτικών υποδομών, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις ύδρευσης, διατροφής και ενέργειας».

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο αν δοθούν αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου

Τη θέση ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο υπό όρους διατύπωσε Ιρανός αξιωματούχος, συνδέοντας την επαναλειτουργία τους με την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων.

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας στο γραφείο του Ιρανού προέδρου, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα επιτρέψει εκ νέου τη ναυσιπλοΐα μόνο εφόσον λάβει αποζημίωση μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» που θα βασίζεται σε τέλη διέλευσης.



Κουβέιτ: Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές σε κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και το υπουργείο Πετρελαίου

Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στα κτιριακά συγκροτήματα του Σουάιχ όπου βρίσκονται η έδρα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου του Κουβέιτ και το υπουργείο Πετρελαίου.

Ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διάφορους στόχους στο Κουβέιτ τη νύχτα και η κρατική ενεργειακή εταιρεία Kuwait Petroleum Corporation έκανε λόγο για πυρκαγιές και «σοβαρές υλικές ζημιές» σε ορισμένες μονάδες της, στις θυγατρικές εταιρίες Petrochemical Industries Company και National Petroleum Company.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Κουβέιτ, επικαλούμενα το υπουργείο Οικονομικών, μετέδωσαν ότι ένας ιρανικός δρόνος έπληξε ένα συγκρότημα γραφείων όπου στεγάζονται υπουργεία, προκαλώντας υλικές ζημίες αλλά όχι τραυματισμούς.

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν και δύο μονάδες παραγωγής ενέργειας αφού ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν δύο μονάδες παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα σε καμία από αυτές τις επιθέσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε πετροχημικά εργοστάσια στο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων προχώρησαν στη διάσωση και του δεύτερου μέλους του πληρώματος μαχητικού αεροσκάφους F-15 που είχε καταπέσει στο Ιράν. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τουλάχιστον εννέα Ιρανοί έχασαν τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα, επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε κτιριακό συγκρότημα στο Σουάιχ του Κουβέιτ, όπου στεγάζεται η έδρα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου.

O Τραμπ απειλή με «κόλαση» το Ιράν την Τρίτη, αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε υβριστική γλώσσα καλώντας το Ιράν να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Ανέφερε επίσης ότι η Τρίτη θα είναι «ημέρα εργοστασίων ενέργειας και ημέρα γεφυρών, όλα σε ένα στο Ιράν», προφανώς αναφερόμενος στις απειλές του για καταστροφή ιρανικών υποδομών.

«Ανοίξτε τα γ@μ@μ@ν@ Στενά, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση – ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ» συμπληρώνει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Τραμπ: «Μια εντυπωσιακή επίδειξη γενναιότητας από τις Αμερικανικές δυνάμεις»

Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social σχετικά με τη διάσωση του Αμερικανού αεροπόρου από το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για μια εντυπωσιακή επίδειξη γενναιότητας από τις Αμερικανικές δυνάμεις και αναφέρει ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την επιχείρηση με τον στρατό από το Οβάλ Γραφείο αύριο, Δευτέρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Διασώσαμε το σοβαρά τραυματισμένο, και πραγματικά γενναίο, μέλος πληρώματος/αξιωματικό του F-15, βαθιά μέσα στα βουνά του Ιράν. Ο ιρανικός στρατός τον αναζητούσε εντατικά, με μεγάλες δυνάμεις, και πλησίαζε. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σεβαστό σμήναρχο. Τέτοιου είδους επιχείρηση σπάνια επιχειρείται λόγω του κινδύνου για «προσωπικό και εξοπλισμό». Απλώς δεν συμβαίνει. Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη, κατά την οποία διασώσαμε τον πιλότο μέρα μεσημέρι, κάτι επίσης ασυνήθιστο, έπειτα από επτά ώρες πάνω από το Ιράν. ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ επίδειξη γενναιότητας και ικανότητας από όλους! Θα πραγματοποιήσω συνέντευξη Τύπου με τον στρατό στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, στις 13:00. Ο Θεός να ευλογεί τους σπουδαίους ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ του στρατού μας! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.»

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν πετροχημικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν (IRGC) ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για επιθέσεις σε πετροχημικά εργοστάσια των ΗΑΕ, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Σε μία ανακοίνωση, οι IRGC προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις κατά στόχων αμερικανικών οικονομικών συμφερόντων θα εντατικοποιηθούν αν επαναληφθούν επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων στο Ιράν.



Κουβέιτ: «Σοβαρές υλικές ζημιές» σε λειτουργικές μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου μετά από την επίθεση ενός ιρανικού drone

Η πετρελαϊκή κοινοπραξία, Kuwait Petroleum Corporation (KPC) στο Κουβέιτ ανέφερε σήμερα «σοβαρές υλικές ζημιές» μετά από την επίθεση ενός ιρανικού drone που προκάλεσε πυρκαγιές σε λειτουργικές μονάδες της.

Η KPC ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, προσθέτοντας ότι συνεργεία εργάζονται, ώστε οι πυρκαγιές να τεθούν υπό έλεγχο, αλλά και για να εμποδιστεί προληπτικά η επέκτασή τους σε άλλες εγκαταστάσεις.

Το Ισραήλ βοήθησε στην αποστολή διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του αμερικανικού F-15

Το Ισραήλ παρείχε πληροφορίες στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος, μετά από την κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-15 στο Ιράν.

Επίσης, το Ισραήλ δεν πραγματοποίησε επιθέσεις στην περιοχή, εξυπηρετώντας την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφάλειας.



Ο Αμερικανός αεροπόρος σκαρφάλωσε τραυματισμένος σε υψόμετρο περίπου 2.200 μέτρων για να κρυφτεί από τους Ιρανούς

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός αεροπόρος που διασώθηκε πριν από μερικές ώρες από Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ είχε τραυματιστεί κατά την εκτίναξή του από το μαχητικό F-15 την Παρασκευή, ωστόσο ήταν σε θέση να κινείται, ενώ κρυβόταν σε ορεινή περιοχή.

Σε κάποια φάση, σκαρφάλωσε σε υψόμετρο περίπου 2.200 μέτρων, προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη από τις ιρανικές δυνάμεις. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πλησίαζαν τον εγκλωβισμένο αξιωματικό, ξέσπασε ανταλλαγή πυρών με ιρανικά στρατεύματα. Τρία αεροσκάφη διάσωσης αναχώρησαν από το Ιράν με προορισμό το Κουβέιτ και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Συνάντηση Ομάν-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ομάν και το Ιράν έχουν διεξάγει συνομιλίες σε επίπεδο υφυπουργών Εξωτερικών, συζητώντας επιλογές για τη διασφάλιση της ομαλής διέλευσης πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ομάν.

Οι συνομιλίες αυτές γίνονται μετά από τη δήλωση ενός Ιρανού αξιωματούχου την Πέμπτη ότι το Ιράν καταρτίζει ένα πρωτόκολλο με το Ομάν σχετικά με τον έλεγχο της διέλευσης πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 1/5 του όγκου της παγκόσμιας διακίνησης των φορτίων πετρελαίου.

Μεγάλο χτύπημα σήμερα στη Βηρυτό

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού, μετά από προειδοποίηση υποχρεωτικής εκκένωσης που είχαν εκδώσει οι IDF.

Ισραηλινά αεροσκάφη πετούν σε χαμηλό ύψος πάνω από τη λιβανική πρωτεύουσα τα τελευταία λεπτά, ενώ οι επιδρομές πραγματοποιούνται κατά διαστήματα.