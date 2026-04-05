Κόρινθος: Από θαύμα γλίτωσαν τα παιδιά- Αναζητούνται η ιδιοκτήτρια και οι εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο

Τουλάχιστον τρεις εργάτες βρίσκονταν στο σπίτι στην Κόρινθο και εκτελούσαν εργασίες καθαίρεσης παλαιών επιχρισμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν το μπαλκόνι έπεσε αιφνιδιαστικά, κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο και σκότωσε μία άτυχη γυναίκα. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φρόντισαν να εξαφανιστούν πριν φτάσει η Αστυνομία στο σημείο.

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι δυο συλληφθέντες



Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πρωί της Κυριακής (05/04) εμφανίστηκε στις Αρχές και ο υπεύθυνος μηχανικός, καθώς πήγε αυτοβούλως να παραδοθεί.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι για το ακίνητο είχε εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας για τις συγκεκριμένες εργασίες. Ωστόσο, στο σημείο δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη προειδοποιητικής σήμανσης ή άλλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των πεζών.

Οι Αρχές προχώρησαν στη συνέχεια, και στη σύλληψη του φερόμενου ως εργολάβου του έργου, ενώ αναζητούνται η ιδιοκτήτρια καθώς και οι εργάτες που βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή της κατάρρευσης. Τελικά, ο υπεύθυνος μηχανικός και ο εργολάβος, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο σημείο και να συμπληρωθεί η δικογραφία.

Από θαύμα γλίτωσαν τα παιδιά



Η άτυχη μητέρα υπέστη θανάσιμα τραύματα, ενώ το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μαζί τους κινούνταν ακόμη δύο ανήλικα παιδιά και ο σύζυγός της, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας και μετέφεραν τη σορό της, ενώ το τραυματισμένο παιδί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Προληπτικά στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

