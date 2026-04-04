Κόρινθος: Συνελήφθη ο εργολάβος μετά την κατάρρευση μπαλκονιού που σκότωσε γυναίκα

Μία τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (04.04.2026) στην Κόρινθο, όταν κατέρρευσε ένα μπαλκόνι, με αποτέλεσμα μια 43χρονη γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της και το 10χρονο παιδί της να τραυματιστεί.
Για το περιστατικό συνελήφθη ο εργολάβος ενώ αναζητείται ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του κτίσματος, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.
Το περιστατικό συνέβη στην οδό Πηγάσου, στην περιοχή Καλάμια Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα περνούσε από το σημείο ακριβώς εκείνη τη στιγμή με το παιδί της, δεν πρόλαβε να αντιδράσει και εγκλωβίστηκε κάτω από τον όγκο των δομικών υλικών και του τσιμέντου.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο, πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, ανέσυραν τη 43χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις και στη συνέχεια την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.
Η άτυχη γυναίκα διέμενε στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για διακοπές του Πάσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έτρωγε με την οικογένειά της σε κοντινή ταβέρνα.
Είχαν παρκάρει το αμάξι τους σε εκείνο το σημείο που κατέρρευσε το μπαλκόνι.
Ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος περνά συχνά από το σημείο υποστήριξε ότι γίνονταν εργασίες στον χώρο από το πρωί. «Είχαν πιάσει από το πρωί δουλειά. Εγώ πήγαινα 8 η ώρα για δουλειά, αυτοί είχαν πιάσει 7:00 ή 7:30 δουλειά. Και δούλευαν με το κομπρεσέρ και έριχναν τους τοίχους κάτω, τους σοβάδες» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Όπως εξηγεί «το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο» και ότι «παλιά λεγόταν ‘Τανγκό’, ήταν παμπ και έφερνε κόσμο από Λουτράκι, Κιάτο και Ξυλόκαστρο». Κατά τον ίδιο, το κτίριο είχε διαβρωθεί καθώς βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και δεν είχε γερό οπλισμό (σίδερα).
Ερωτηθείς αν περνά από το σημείο είπε ότι αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και δήλωσε «τυχερός που δεν έπεσε πάνω σε μένα το πρωί, δεν είδα ότι έκαναν εργασίες».
Όταν τελείωσαν το φαγητό τους και πήγαν να μπουν στο αμάξι οικογενειακώς, συνέβη το μοιραίο.
Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: «Έχετε 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση»
200 χρόνια από την Έξοδο: Όλα τα μάτια στραμμένα στο Μεσολόγγι- Η αναπαράσταση- LIVE
