Κόρινθος: Συνελήφθη ο εργολάβος μετά την κατάρρευση μπαλκονιού που σκότωσε γυναίκα

Μία τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (04.04.2026) στην Κόρινθο, όταν κατέρρευσε ένα μπαλκόνι, με αποτέλεσμα μια 43χρονη γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της και το 10χρονο παιδί της να τραυματιστεί.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο εργολάβος ενώ αναζητείται ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του κτίσματος, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Πηγάσου, στην περιοχή Καλάμια Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα περνούσε από το σημείο ακριβώς εκείνη τη στιγμή με το παιδί της, δεν πρόλαβε να αντιδράσει και εγκλωβίστηκε κάτω από τον όγκο των δομικών υλικών και του τσιμέντου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο, πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, ανέσυραν τη 43χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις και στη συνέχεια την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.